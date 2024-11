Partnerwahl – Wen wir suchen und wen wir bekommen

Dieser Meinung war zumindest der ehemalige Englischprofessor Jack B. Orch. Laut ihm geht die Entstehung des Valentinstages, wie wir ihn kennen, zurück auf die Gedichte des englischen Dichters Geoffrey Chaucer (1343 - 1400).

In einem 1981 erschienenen Fachartikel argumentiert Orch, dass zwei Gedichte Chaucers ausschlaggebend dafür waren. Demnach wurden in „Das Parlament der Vögel“ und in „Die Beschwerden des Mars“ erstmals der Feiertag des Valentin mit einer frühlinghaften Vorstellung von Romantik verknüpft. Der Frühling stand in Chaucers Gedichten für die Paarungszeit der Vögel und den Beginn der Blüte.

Die Theorie von Jack Orch ist umstritten, zumal es auch Hinweise darauf gibt, dass der Tag des Heiligen Valentin schon im alten Rom mit romantischen Ideen assoziiert wurde.