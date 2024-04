Wie entsteht Intelligenz und lässt sie sich fördern?

per Mail teilen

Intelligenz: umstrittenes Konzept der Psychologie

Intelligenz ist eines der umstrittensten Konzepte – oder wie Wissenschaftler sagen: Konstrukte – der ganzen Psychologie. Was aber genau ist Intelligenz? Darüber stritten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jahrzehntelang erbittert, und ein Stück weit tun sie es immer noch. Doch es gibt Fortschritte, versichert der Psychologie-Professor Aljoscha Neubauer von der Universität Graz.

In den 1990er-Jahren organisierte die US-amerikanische Psychologenvereinigung eine ausgewogen besetzte Taskforce von Intelligenzforschern. Heraus kam eine allgemein akzeptierte Definition, was das Wort Intelligenz im Kern bedeuten solle. Diese Definition ist laut Prof. Aljoscha Neubauer im Wesentlichen:

"Intelligenz ist die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken und vor allem die Lernfähigkeit."

Das klingt, als ob Intelligenz ein ganzes Bündel von Fähigkeiten wäre, die nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Manche Autoren postulieren denn auch ganz verschiedene Intelligenzen. Die Sammlung des Psychologen und Bestseller-Autors Howard Gardner etwa reicht von der logisch-mathematischen über die musikalisch-rhythmische bis zur naturalistischen Intelligenz.

Intelligenz hat mehr Einfluss auf die Zukunft als die soziale Herkunft

Wovon Intelligenz abhängt, ist wichtig, weil sie über vieles im Leben mitentscheidet – etwa darüber, wie weit es eine Person im Beruf bringt und was sie verdient. Das haben Wissenschaftler des Kieler Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik um Michael Becker gemeinsam mit Kollegen vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in einer 2019 veröffentlichten Studie bewiesen.

Für die Studie hatten gut 5.000 repräsentativ ausgewählte deutsche Siebtklässler Intelligenztests ausgefüllt und dazu die Berufe der Eltern angegeben. 18 Jahre später überprüften die Forscher, was aus den Kindern geworden war. Es zeigte sich: Die schon in jungen Jahren feststellbare Intelligenz sagt den beruflichen Status und das Einkommen besser vorher als es der berufliche Status der Eltern tut.

Die Intelligenz von Kindern sagt den späteren beruflichen Status besser vorher als es der berufliche Status der Eltern tut IMAGO imago images/YAY Images

Intelligente leben länger und lassen sich seltener scheiden

Auch bei Dingen im Leben, die auf den ersten Blick nicht viel mit geistigen Fähigkeiten zu tun haben, spielt die Intelligenz eine Rolle. So sind intelligentere Kinder als Erwachsene später mit Mitte 40 deutlich häufiger verheiratet und seltener geschieden als weniger intelligente.

Intelligente leben außerdem länger – das hat Ian Deary, mittlerweile emeritierter Psychologieprofessor der University of Edinburgh, und sein Team in etlichen Studien bestätigt. Eine Million schwedische Männer hatten bei der Musterung zum Militär einen Intelligenztest absolviert. Durchschnittlich 20 Jahre später waren knapp 15.000 von ihnen verstorben, es traf vor allem die weniger Intelligenten. Ähnliches zeigte sich bei gut 4.000 früheren Angehörigen der US-Armee. Die Männer im untersten IQ-Bereich ereilte der Herztod viermal häufiger als die im obersten. Ein niedriger Intelligenzquotient war damit genau so riskant wie das Rauchen.

Netzwerke im Gehirn intelligenter Menschen

Lässt sich das Gehirn direkt verändern? Ein Experte für solche Fragen ist der Psychologie-Professor Richard Haier von der University of California in Irvine. Er hat erforscht, wie die Gehirne von intelligenten und weniger intelligenten Menschen aussehen. Eine seiner Studien belegt, was viele für eine längst überholte, absurde Vorstellung halten: Die Größe spielt tatsächlich eine Rolle.

Ausschließlich auf die Hirngröße zu sehen, wäre allerdings zu simpel. Forscher wie Richard Haier können inzwischen eingrenzen, welche Teile des Gehirns mit intelligentem Denken beschäftigt sind. Sie sitzen vor allem ganz vorne im Gehirn, ganz hinten und an den Seiten. Sie sind miteinander verbunden, sodass Netzwerke entstehen.

Effizient verdrahtet: Gehirn intelligenter Menschen strengt sich weniger an

Man könnte nun vermuten, dass bei besonders intelligenten Menschen die fürs Denken zuständigen Strukturen heiß laufen, wenn sie besonders stark gefordert sind. Doch keineswegs. Das Gehirn von besonders intelligenten Menschen strengt sich weniger an als das von anderen. Es hat gelernt, Denkaufgaben mit weniger Aufwand zu erledigen. Das geht offenbar dann, wenn die Nervenzellen effizienter miteinander verdrahtet sind. Doch Richard Haier sieht derzeit noch keine Möglichkeit, die Gehirnleistung künstlich zu erhöhen.

Das Gehirn von besonders intelligenten Menschen strengt sich weniger an als das von anderen IMAGO Sergey Nivens via www.imago-images.de

Kann Training die Intelligenz fördern?

Als Karl Josef Klauer, Professor für Erziehungswissenschaft an der RWTH Aachen, vor 20 Jahren seine Förderprogramme vorstellte, waren zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler skeptisch. Denn viele Versuche, die Intelligenz von Kindern zu erhöhen, hatten nur wenig gebracht. So schlug Klauer jede Menge Kritik aus der Wissenschaft entgegen.

Doch Klauer konnte beweisen, dass seine Trainings tatsächlich die Intelligenz erhöhen, um fünf bis zehn IQ-Punkte. Auch heute sind seine Förderprogramme im Einsatz, zum Beispiel das Programm „Elfe und Mathis“ speziell für Kinder. Der Zuwachs, den Klauers Programme bewirken können, ist zwar nicht riesig, aber auch nicht zu verachten. Doch ein solches Training bedeutet natürlich Arbeit.

Intelligenz-Training: Ein Beispiel Über Versuche, die Intelligenz zu trainieren, rümpft die Fachwelt oft die Nase, denn vielen Methoden fehlt es an Seriosität. Der Versuch von Walter Perrig, Berner Professor für Psychologie, sorgte vor einigen Jahren jedoch für Aufsehen. Versuchspersonen trainierten am Computer eine Aufgabe, die einfach beginnt und dann immer anspruchsvoller wird: Der Computer spuckt kontinuierlich aufeinanderfolgende Buchstaben aus. Die Probanden müssen eine Taste drücken, sobald der Computer zweimal hintereinander denselben Buchstaben bringt. Das ist einfach. Dann aber wird es immer schwieriger: Klicken, wenn der neue Buchstabe mit dem vorletzten identisch ist. Dann klicken, wenn der neue Buchstabe mit dem vorvorletzten identisch ist … Und so weiter. Es gibt Leute, die das nach etwa 10 Wochen Training tatsächlich schaffen – und bisher weiß man nicht, warum Menschen das trainieren können.

SWR 2021

Manuskript zur Sendung