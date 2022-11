Erneuerbare Energie im Nahen Osten – Echtes Klimabewusstsein oder lukratives Geschäftsmodell?

per Mail teilen

Von Anna Osius

Es ist eine Region, die mit Sonne und Wind gesegnet ist - und dennoch jahrzehntelang auf fossile Brennstoffe setzte. Ägypten, Gastgeber der Weltklimakonferenz 2022, schmückt sich gerne mit Solarkraftwerken in der Wüste, erzeugt seine Elektrizität aber vor allem mit Erdgas aus eigener Förderung. Ähnlich die Vereinigten Arabischen Emirate. Jordanien sieht in grüner Energie eine Jobchance für junge Akademiker. Dienen die erneuerbaren Energien in der Region dem Klimaschutz oder sind sie nur ein neues Geschäftsmodell für den Export nach Europa?