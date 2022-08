Der Klimawandel wird die größte Herausforderung für die kommenden Generationen. Aber schon heute arbeiten viele Wissenschaftler*innen an Lösungen für morgen. Darum geht es in dieser Doku, zu sehen in der ARD Mediathek und im SWR-Doku-Youtube-Kanal.

Christine Langer im Gespräch mit dem Science-Youtuber Jacob Beautemps mehr...