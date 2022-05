Aus der Reihe: Das Tier und Wir (5/10)

Von Vera Kern

Immer mehr Menschen machen den Jagdschein, zunehmend auch Frauen. Sie wollen die Natur genießen und kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung essen. Wer auf die Pirsch geht, pflegt Wald und Wild und so manch kuriose Tradition. Doch die Jagd polarisiert. Trotz junger Instagram-Jägerinnen ringt sie mit ihrem Image: Was ist der Sinn der Jagd? Dabei ist der Wald-Wild-Konflikt so alt wie das Klischee des Trophäenjägers mit Lodenhut und Dackel: Die Forstwirtschaft will den Wald vor zu viel Wild schützen - die traditionelle Jagd aber nicht unbedingt viel Beute machen.