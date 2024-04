Geografisch ist meine Geschichte schnell erzählt: Ich bin wieder dort gelandet, wo ich herkomme. In Karlsruhe aufgewachsen, habe ich hier mein Homeoffice aufgeschlagen. Ganz so einfach ist es natürlich nicht.

Zunächst musste es die große Welt sein. Typisch Sinnstiftungssuchender Millennial erstmal ein Freiwilligendienst in Indien, danach Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudium in Passau, London und Indonesien. Es folgte viel internationales Flair im Volontariat bei der Deutschen Welle (DW) in Bonn, Berlin und Brüssel.

Journalistisch habe ich mich dann immer mehr von Makro zu(m) Mikro bewegt, wortwörtlich. Vom großen Ganzen hin zu dem, was einzelne Menschen bewegt, erzählt in Radiogeschichten. Als Hörfunk-Reporterin war ich vom Studio Mannheim aus seit 2014 für verschiedene SWR-Programme unterwegs. Der Deutschen Welle war ich bis 2018 als Autorin für Online-Geschichten an der Schnittstelle zwischen Politik, Gesellschaft und Individuum treu. Und ich hatte den Luxus, nebenbei noch etwas ganz anderes zu machen: eine dreijährige Weiterbildung in Systemischer Beratung und Therapie.

Dass mir diese Bauchgefühl-Entscheidung jetzt bei SWR2 Wissen nutzt, ist mein persönliches Reporterinnenglück. Als Redakteurin bin ich seit 2019 für Psychologie, Gesellschaft und Bildung zuständig. Und das alles sogar wieder von der badischen Heimatstadt aus.