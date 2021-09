Programmkalender

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Sabrina Haane zur Vertragsverlängerung mit Chefdirigent Teodor Currentzis

Musikgespräch

Die Journalistin Shikiba Babori über das Musikleben in Afghanistan

Musikthema

Volle Wucht: Eine kleine Geschichte des musikalischen Skandals



Edward Elgar:

"March of the mogul emperors" aus der Orchestersuite "The Crown of India"

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Simin Tander:

"Nargees"

Simin Tander new quartet

Ustad Mahwash:

"Khuye Atashin"

Ghazals Afghans

Gotthard Odermatt:

"Eté" für Oboe und Orchester

Albrecht Mayer (Oboe)

Academy of St. Martin in the Fields

Gabriel Fauré:

Trio für Violine, Violoncello und Klavier d-Moll op. 120

Renaud Capuçon (Violine)

Gautier Capuçon (Violoncello)

Nicholas Angelich (Klavier)

Alban Berg:

"Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald",

"Über die Grenzen des All" aus "Altenberg-Lieder"

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Vivace aus dem Konzert d-Moll BWV 1043, Bearbeitung

Swingle Singers

Und Ensemble

Johann Sebastian Bach:

Konzert für 2 Violinen Streicher und Basso continuo d-Moll BWV 1043

Nemanja Radulović (Violine)

Double Sens

John Dowland:

"Weep you no more, sad fountains"

Patricia Kopatchinskaja (Violine, Singstimme)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Teodor Currentzis

Wilhelm Peterson-Berger:

3 Sätze aus "Im vorigen Sommer", Suite für Orchester

Agustín Barrios:

Mazurka apasionada

Wulfin Lieske (Gitarre)