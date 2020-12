Zum 22. Mal und trotz Corona bittet Enjoy Jazz ab dem 2. Oktober nationale und internationale Künstler*innen auf die Bühnen der Festivalstädte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. SWR2 veranstaltet das SWR Jazzpreisträgerkonzert im Rahmen des Festivals und regt in Jazzmatineen zu neuen Perspektiven auf das Phänomen Jazz an.

Eröffnung und Abschluss mit großen Jazzpianisten

Brad Mehldau, 2020 mit dem Grammy für das beste Jazz-Instrumentalalbum ausgezeichnet, eröffnet das Festival am 2. Oktober mit Kompositionen seiner auch in SWR2 gewürdigten „Suite: April 2020“, die er zu Beginn des Corona-Lockdowns geschrieben hat.

Michael Wollny, auch er längst ein Star des Jazzpianos, beschließt am 14. November das Enjoy Jazz Festival mit Soloklaviermusik seines neuen Albums „Mondenkind“. 2008 erhielt Wollny gemeinsam mit dem Saxophonisten Heinz Sauer den SWR Jazzpreis. In SWR2 Zur Person anlässlich seines 40. Geburtstags eräutert er ausführlich seine musikalischen Prägungen, Ideen und Projekte.

Festivalchef Rainer Kern: "Man muss den Blick verändern."

Der gebürtige Mannheimer Rainer Kern hat das Jazzfestival Enjoy Jazz vor 22 Jahren erfunden und zu einer festen Größe in Europa gemacht. "Man muss den Blick verändern", betont der Festivalchef in SWR2 Zur Person.

Mehr Frauen auf die Bühne!

Mit dem Beitritt zur Keychange-Initiative hat sich Enjoy Jazz verpflichtet, bis zum Jahr 2022 bei der Programmgestaltung einen 50-prozentigen Frauenanteil zu erreichen. Auch vom 3. bis 16. Oktober 2020 liegt der Fokus auf Solokünstlerinnen und Ensembles unter weiblicher Leitung. Mit dabei ist unter anderen die Pianistin Julia Kadel, die mit ihrem Trio am 6. Oktober in Heidelberg gastiert.

2019 zeichnete SWR2 ihr Triokonzert im SWR Studio Kaiserlautern auf, dass sie dort im Rahmen der Langen Nacht gab.

Und die Mannheimer Jazzsaxophonistin Alexandra Lehmler präsentiert sich am 1. November mit ihrer international besetzten "Traum-Formation". 2019 – zum Jahr des Saxophons – gab sie für SWR2 ein Video-Interview, in dem es nicht nur um Musik ging!

Konzert des SWR Jazzpreisträgers 2020 Daniel Erdmann

„Mit Daniel Erdmann gewinnt ein Musiker den SWR Jazzpreis, der in vielfältigen Projekten dem europäischen Jazz neue Wege weist. Charakteristisch ist die Fülle und robuste Wärme seines Sounds, herausragend die Dringlichkeit seines Spiels“, begründete die Jury ihre Entscheidung für den Jazzpreisträger 2020. In seinem Preisträgerkonzert am 28.11. spielt Daniel Erdmann im Duo mit Aki Takase und in dem mit Violine, Viola, Vibraphone und Saxophon außergewöhnlich besetzten Trio „Daniel Erdmann’s Velvet Revolution“.

Jazz-Matineen mit SWR2

Auch bei den Jazz-Matineen des Festivals mischt die SWR2 Jazzredaktion mit: Am Sonntag, den 11.10. moderiert Jazzredakteurin Julia Neupert zusammen mit Juliane Streich die Matinee „These Girls“ in Heidelberg. Die Matinee am Sonntag, den 18.10. widmet Jazzredakteur Günther Huesmann Charlie Parker zum 100, Geburtstag.

SWR2 Kulturservice extra

Für Inhaber der SWR2 Kulturkarte bietet der SWR2 Kulturservice am 31. Oktober eine Führung in der Christuskirche Mannheim mit anschließendem Jazzkonzert des französischen Duos Emile Parisien und Vincent Peirani.

