Die 18-köpfige Terraza Big Band erobert gerade New York im Sturm. Aus Studienzeiten kennen sich die Gründungsmitglieder, tauschten in Studenten-WGs Arrangements aus, taten sich mit befreundeten New Yorker Top-Solisten zusammen. Seitdem trifft sich die Spitzenformation jeden Donnerstag im New Yorker Club „Terraza 7“ in Queens. Ein Klangkörper der Extraklasse, der auf „One Day Wonder“ in seinen orchestralen Modern Jazz einen kräftigen Shot Latin-Expertise einfließen lässt.

SWR Outside in Music

