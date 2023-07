Zwei Jahre nach der Ahrtal-Flut: Wegziehen oder bleiben?

Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe geht es im Ahrtal langsam aufwärts. Bund und Länder investieren über 30 Milliarden Euro in die Beseitigung der Hochwasserschäden, um den Menschen im Ahrtal wieder eine Zukunft zu geben. Doch wie viele bleiben dort wohnen, wie viele sind schon weggezogen?

Die meisten wollen nicht weg

Das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Universität Stuttgart berät die Kommunen im Ahrtal zur Stadtentwicklung und hat nun 500 Haushalte nach ihren Plänen befragt. Die Ergebnisse ergeben, dass nur 20 Prozent der Befragten bereits umgezogen sind oder planen, dies zu tun, wie die Raumplanerin und Instituts-Mitarbeiterin Alessa Trüdinger in SWR2 berichtet: „80 Prozent wollen bleiben.“

Für sie spiele die Ortsverbundenheit die wichtigste Rolle: „56 Prozent der Befragten, die bleiben wollen, geben an, dass sie sich am Wohnort stark verwurzelt fühlen“, so Trüdinger. Und – auch die Eigentumsfrage sei wichtig für die Entscheidung „weggehen oder bleiben?“ „Wenn man zur Miete wohnt, zieht man durchaus öfter mal um, unabhängig von so einem Ereignis.“

Umgekehrt sei Bleiben oft eine wirtschaftliche Notwendigkeit: „Wenn Leute viel Geld in ihr Haus investiert haben und es zum Beispiel als Altersversicherung gesehen haben,“ seien sie de facto zum Bleiben gezwungen, wenn sie ihr Geld nicht verlieren wollten.

Kaum Ausweichmöglichkeiten im Ahrtal

Das Bleiben allerdings stoße speziell im Ahrtal auf ein geographisches Problem, nämlich „dass es kaum freie und bebaubare Flächen gibt“, so Trüdinger. Auch, wenn sich Menschen aus der unmittelbaren Nähe zur Ahr zurückziehen wollten – im engen Ahrtal fänden sie kaum Bauland.

Eine denkbare Alternative: Wieder-Aufbau. Doch auch das gehe nicht ohne Weiteres, erklärt Trüdinger. Es gebe eine sogenannte gelbe Zone, die den besonderen Gefahrenbereich markiere: „Wenn das Haus dort ist und komplett zerstört wurde, dann darf es auch nicht wieder aufgebaut werden.“

Anders verhalte es sich in „vorläufig sichergestelltem Überschwemmungsgebiet“. Wurde dort ein Haus durch die Flut nicht komplett zerstört, greife der Bestandsschutz, so Trüdinger: „Dann darf man das einfach so wie davor wieder aufbauen.“

Hoffnungen versus Statistik

Generell sieht die Raumplanerin von der Uni Stuttgart den Wiederaufbau beschädigter Häuser aber kritisch: „Wiederaufbau suggeriert, dass man so wieder aufbaut wie vor der Flut.“ Das aber verkenne einen entscheidenden Punkt. Denn natürlich trete ein solches Jahrhunderthochwasser auch nur einmal in hundert Jahren auf – statistisch betrachtet! „Aber es kann auch zweimal in einem Jahr auftreten.“

Dass viele derer, die im Ahrtal bleiben wollen, sich dessen nicht bewusst sind – auch das ist ein Ergebnis der Umfrage: Viele hätten die Einschätzung geäußert, „dass ein solch extremes Ereignis sehr selten vorkommt und sie einen Umzug daher für unnötig halten“, so Trüdinger.