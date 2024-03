Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute: Jazz trifft Western, Bossa Nova trifft J-Pop, Sehnsucht trifft Sanftheit.

Oan Kim: Tall man, little horse

Den „großen Mann auf seinem kleinen Pferd“ hat man bei diesem Song direkt vor Augen. Er reitet durch die Prärie und spielt Saxophon. Bei Oan Kim trifft der Jazz auf den Wilden Westen, und die beiden Professionen des Franzosen – Filme und Musik machen – ergänzen sich mit Augenzwinkern.

Nancy Vieira: Sol di nha vida

Wie schafft man es, Musik derart sanft und freundlich klingen zu lassen? Ist es das Akkordeon, der Shaker, die Stimme, die Sprache, das Gefühl? „Gente“ von Nancy Vieira vereint all das und mehr – und ist unser Album der Woche.

Mei Semones: Tegami

Mei Semones aus Brooklyn arbeitet tagsüber als Grundschullehrerin. Abends schreibt sie dann nach eigener Aussage „J-Pop mit Jazz- und Bossa-Nova-Einflüssen“. Und der lohnt sich auch wegen der ungewöhnlichen Besetzung: Geige, Bratsche, Kontrabass, Schlagzeug, E-Gitarre und Stimme. Zum Aufhorchen ungewöhnlich.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 15.3.2024 mit Frauke Oppenberg.

Musikliste:

Wild is the wind

Orbit Kid

Album: Orbit Kid society



Tall man little horse

Oan Kim

Album: Rebirth of innocence



Amour supreme

Marion & Sobo Band

Album: Gomera



Bye bye blackbird

Martina DaSilva

Album: Bye bye blackbird



Sol di nha vida

Nancy Vieira

Album: Gente



Princesa

Nancy Vieira

Album: Gente



We all belong to someone

Michael Benedikt & Ursina

Album: We all belong to someone



Theodor Marmalade

Apifera

Album: Theodor Marmalade



The hourglass

Donna Blue

Album: Into the realm of love



Mon argent (radio edit)

Corridor

Album: Mon Argent



Tegami

Mei Semones

Album: Kabutomushi



A moon shaped face

Jungle By Night

Album: A moon shaped face