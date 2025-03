Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute: In jedem Song eine Trompete.

Magdalena Ganter: So leichtfüßig

MAGDALENA GANTER - SO LEICHTFÜßIG - DAS LIVEMUSIKVIDEO

Der Tod, die Liebe, das Herz. Magdalena Ganter scheut die großen emotionalen Themen nicht. Wer sich ergreifen lassen möchte, höre und sehe ihr zu!

Holler my dear: Pictogram

Pictogram

Wie ein großes Experiment klingt das neue Album von Holler my dear. Voll rauer Riffs, eruptiver Klänge und selten eingesetzter Instrumente. Hier: Mandoline und Akkordeon.

Betti Kruse: Wie der Wind

Betti Kruse - Wie der Wind

Endlich mal wieder ein aktuelles deutsches Liebeslied, bei dem man sich weder musikalisch noch textlich fremdschämt. Unsere Lieblingszeile: „So wie ´ne Kirsche / sich in die Sahne fläzt / Haben wir zwei / uns dann hingelegt“.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 8.3.2024 mit Patrick Batarilo.

Musikliste:

Song for a sign

Talkline

Album: Song for a sign



Taxi

J. Bernardt

Album: Taxi / Matter of time



Sol di nha vida

Nancy Vieira

Album: Gente



Raymond

Dekker

Album: Future Ghosts



Pictogram

Holler My Dear

Album: An Only Me Is A Lonely You



From another mother earth

Holler My Dear

Album: An Only Me Is A Lonely You



Not your thing

Say Yes Dog

Album: Dräi



Wie der Wind

Betti Kruse

Album: Wie der Wind



Sensemayá

Andrea Motis

Album: Febrero



Time

Eels

Album: Time



So leichtfüssig

Magdalena Ganter

Album: So leichtfüssig



May ninth

Khruangbin

Album: May ninth