Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einem Plädoyer für Freiheit, Gleichheit, Entspanntheit und Pfiffigkeit.

Louis Delgrès kämpfte im 18. Jahr­hundert auf der französischen Karibikinsel Gouadeloupe gegen die Sklaverei. Pas­cal Danaes Vorfahren waren Sklaven, mit seinem Trio Delgres kämpft er nun als Songwriter für Freiheit und Gleichheit. Die tiefen Töne spielt hier übrigens weder Bassgitarre noch Kontrabass, sondern ein Sousaphon.

Musik von Molly Lewis lief schon bei Modenschauen von Chanel oder im „Barbie“-Soundtrack, und Kult-Rapper Dr. Dre hat die Australierin für eine Melodie beauftragt. Und das, obwohl sie „nur“ pfeift. Aber wie! Unser Album der Woche.

Sich einfach mal nicht so aufregen - das ist eine Qualität, die in aktuellen ge­sellschaftlichen Diskussionen gerade zu kurz kommt, findet Stefan Stoppok. Weshalb der Hamburger Bluespoet gekonnt textet: „Kommt mal alle wieder runter / Da oben ist sowieso Ende.“

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 23.2.2024 mit Bernd Lechler.

Musikliste

A la fin

Delgres

Album: Promis Le Ciel



Det Läcker

Dina Ögon

Album: Orion



Patience

Britanny Howard

Album: What Now



Permanent Blush

David Hedderman

Album: Pulling At The Briars



Crushed Velvet

Molly Lewis

Album: On The Lips



Porque Te Vas

Molly Lewis

Album: On The Lips



Vertigo Heroes

Boris Blank

Album: Resonance



Plastic Pyramid

Omni

Album: Souvenir



Cold Dark Pond

El Perro del Mar

Album: Big Anonymous



Another Fool

Mooneye

Album: Come With Me And Hide



Kommt mal alle wieder runter

Stoppok

Album: Teufelsküche



For Ella

Friko

Album: Where We’ve Been, Where We’re Going To