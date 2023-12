Nilz Bokelberg über 30 Jahre VIVA: Eine Revolution im Musikfernsehen

Nilz Bokelberg war 17, als er zusammen mit anderen einflussreichen Persönlichkeiten im deutschen Musik-TV eine neue Jugendkultur prägte. VIVA startete 1993 und überholte bald das amerikanische Pendant MTV in Beliebtheit und Reichweite. „Dass das mal so groß werden würde, hat wirklich keiner geahnt“, sagt er im Interview mit SWR2.

Experimentierfreude und frischer Wind

„Es wurden Leute eingestellt, die einfach Lust darauf hatten“, berichtet Nilz Bokelberg, „anders als bei anderen Sendern, wo Menschen mit Fernseherfahrung bevorzugt wurden“. Man probierte on air aus, was interessant ist und was nicht. „Learning by doing war die Devise.“

Der deutliche Unterschied zu MTV

„Dass die Moderatorinnen und Moderatoren plötzlich Deutsch sprachen und dass die Acts auf Deutsch sangen, war das große Plus“, vergleicht er das Kölner Musikfernsehprogramm mit MTV. Zudem wollte VIVA nicht so unnahbar und cool wie das amerikanische Vorbild wirken, sondern ”jung, schrill und durchgeknallt.“