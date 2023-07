Ausgezeichnet: die Melchinger Woyzeck-Inszenierung mit den drei Schauspieler*innen Hannah im Hof, Rino Hosennen und Luca Zahn Pressestelle Theater Lindenhof / Richard Becker

Das Theater Lindenhof in Melchingen (Schwäbische Alb) wurde für eine der vier sehenswertesten Privattheater-Produktionen Deutschlands ausgezeichnet. In der Kategorie Moderner Klassiker bekam die Melchinger Inszenierung von „Woyzeck“ nach Georg Büchner in der Regie von Edith Ehrhardt den Monica-Bleibtreu-Preis.

Bei den 11. bundesweiten Privattheatertagen wurden am 9.Juli in Hamburg insgesamt vier Produktionen deutscher Privattheater für Leistungen in der Spielzeit 2022/23 mit dem Monica-Bleibtreu-Preis bedacht. Der Preis ist undotiert und erinnert an die 2009 in Hamburg gestorbene Schauspielerin.

Theater Lindenhof auch in Kategorie „Zeitgenössische Drama“ in der Auswahl

Für das „Zeitgenössische Drama“ konnte das überzwerg-Theater am Kästnerplatz in Saarbrücken mit der Produktion „Boy in a white room“ die Festivaljury überzeugen. Hier stand das Theater Lindenhof mit der Produktion „Die ganze Hand" ebenfalls in der Auswahl der zu den Theatertagen eingeladenen „vielversprechendsten zwölf Produktionen“.

Der Publikumspreis ging an die Comödie Dresden mit „Die Goldfische“ in der Regie von Christian Kühn. In der Kategorie Komödie gewann die Bremer Shakespeare Company den Preis.