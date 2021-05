Das alljährliche Heidelberger Theaterfestival heißt „Stückemarkt“, weil dort Stücke vorgestellt werden, die noch nicht aufgeführt wurden. Sie kommen sozusagen „neu auf den Markt“ und wenn sie Glück haben, finden sie einen Verlag und oder gewinnen den Wettbewerb des Festivals.

Christina Rubruck, Sophie Melbinger, Lisa Förster, Esra Schreier, Sheila Eckhardt und Leon Spiegelberg lesen aus "Maria Magda" von Svenja Viola Bungarten Pressestelle Susanne Reichardt

Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, sondern auch das Versprechen, das Stück im nächsten Jahr am Theater Heidelberg zur Uraufführung zu bringen. Sechs Stücke standen auch in diesem Jahr wieder im Wettbewerb, am Wochenende wurden sie in online-Lesungen vorgestellt.