Lou Bihl | Schriftstellerin

per Mail teilen

Lou Bihl verarbeitet in ihren Romanen Geschichten, die sie im Laufe ihres Berufslebens als Chefärztin gesammelt hat und Erfahrungen, die sie im Umgang mit Menschen gemacht hat. Sie war jahrelang Chefärztin am Klinikum für Strahlentherapie in Karlsruhe. Bis zu ihrem Ruhestand. Dann hat sie sich endlich ihren Kindheitstraum erfüllt: Sie hat auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie einen Verlag gegründet.