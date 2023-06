Lou Bihl verarbeitet in ihren Romanen Geschichten, die sie im Laufe ihres Berufslebens gesammelt hat und Erfahrungen, die sie im Umgang mit Menschen gemacht hat.

Von der Chefärztin zur Verlegerin

Seit sie denken kann, hat Lou Bihl vom Schreiben geträumt. Ihre Eltern haben allerdings darauf bestanden, dass sie eine "ordentliche Ausbildung" macht. So studierte sie Medizin und verliebte sich in den Arztberuf. Per Zufall landete sie in der Strahlentherapie, die sie nie wieder losgelassen hat. Für ihre Doktorarbeit erhielt sie als erste Frau den Wilhelm-Conrad-Röntgenpreis. Sie war jahrelang Chefärztin am Klinikum für Strahlentherapie in Karlsruhe. Bis zu ihrem Ruhestand. Dann hat sie sich endlich ihren Kindheitstraum erfüllt:. Sie hat auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie einen Verlag gegründet und schreibt jetzt Bücher.

Lou Bihl und ihre Bücher

Sie verarbeitet in ihren Romanen die Geschichten, die sie im Laufe ihres Berufslebens gesammelt hat, und die Erfahrungen, die sie im Umgang mit Menschen gemacht hat.

Drei Bücher sind bereits erschienen. Ihr jüngstes Werk heißt "Putin im Wartezimmer" und handelt vom Beginn des Ukraine-Kriegs vor genau einem Jahr. Das war nicht geplant. Als Putin in der Ukraine einmarschiert ist, war die Autorin eigentlich dabei, Kurzgeschichten für einen Band aufzuschreiben, der Einblick in das marode deutsche Gesundheitswesen geben sollte. In ihrem Roman lässt sie Patienten, die bei ihrer Hausärztin einen Kurs über gesunde Ernährung absolvieren, über Putin und das politische Tagesgeschehen diskutieren.

Marie-Luise Sautter-Bihl, wie sie mit vollen Namen heißt, spricht in SWR1 Leute nicht nur über ihr neues Leben als Verlegerin und Autorin. Sie erzählt auch von ihrer Arbeit mit Krebspatient:innen und wie das sie selbst und ihre Sicht aufs Leben verändert hat.