Die Schlagerikone schaut auf ein bewegtes Leben zurück

Im Hotel ihrer Eltern am Rhein hat Mary Roos - damals noch Rosemarie Marianne Schwab - ihre ersten Auftritte. Mit Neun nimmt sie eine Single auf ("Ja, die Dicken sind so gemütlich") und geht als Jugendliche auf Tour. Es folgt eine rasante Karriere der "Valente vom Mäuseturm". Zweimal tritt sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest an.

Mary Roos gehört seit Jahrzehnten fest zum deutschen Showgeschäft. Und sie traut sich was. Anfang 60 macht sie einen Fallschirmsprung, sie feiert Erfolge mit einer Satireshow, in der sie die Schlagerbranche aufs Korn nimmt ("Nutten, Koks und frische Erdbeeren") und spricht auch ein jüngeres Publikum an bei "Sing meinen Song".