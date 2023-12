Hier erfahren Sie alles zum Radio-Programm an Weihnachten, den Feiertagen und rund um den Jahreswechsel.

Radio und Weihnachten gehören bei vielen bis heute zusammen. Man lauscht dem Läuten der Kirchenglocken oder untermalt den Heiligen Abend mit dem Programm des Lieblingssenders.

24. Dezember - Heiligabend

25. Dezember - 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember - 2. Weihnachtsfeiertag

31. Dezember - Silvester

01. Januar - Neujahr

Heiligabend

Sonntag, 24. Dezember 2022

Der heilige Abend gehört bei vielen der Familie. Bis zuletzt wird am Weihnachtsmenü gekocht, gebacken oder gegart. Plätzchen, Lebkuchen und Spekulatius liegen bereit, der Glühwein oder Punsch ist fertig. Schnell noch ein Last-Minute-Geschenk basteln und dann erstrahlt der Tannenbaum und es folgt die Bescherung.

Uhrzeit Sendung 06:00 - 10:00 Sonntagmorgen 10:00 - 15:00 SWR1 Rheinland-Pfalz 15:00 - 20:00 Schöne Bescherung 20:00 - 24:00 Musik Klub Soul X-MAS Spezial

Am ersten Weihnachtsfeiertag stürzen sich viele auch bei uns in Rheinland-Pfalz in den dichten Weihnachts-Verkehr. Ob Eltern, Schwiegereltern oder die Tante, die Familienbesuche stehen an. Auch in diesem Jahr nutzen wir die beiden Feiertage um Ihnen Ihre Lieblingssongs gegen eine Spende für die SWR Herzenssache im Radio zu spielen. Außerdem senden wir um kurz nach 19 Uhr die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Uhrzeit Sendung 06:00 - 10:00 Feiertagmorgen 10:00 - 12:00 SWR1 Leute (Best Of 2023 - Teil 1) 12:00 - 18:00 Weihnachtsradio - Herzenssache Musikwünsche ca. 19:55 Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 18:00 - 24:00 Weihnachtsradio - Herzenssache Musikwünsche

Weihnachtliche Reiter am Erbeskopf dpa Bildfunk Harald Tittel

Am zweiten Weihnachtsfeiertag lassen es viele ruhiger angehen. Für einige heißt das: Füße hoch und den Weihnachtsstress vergessen. Vielleicht haben Sie einen Brunch mit Freunden oder einen langen Weihnachtsspaziergang geplant - im Radio gibt es weiter Ihre Lieblingssongs zu Gunsten der SWR Herzenssache.

Uhrzeit Sendung 06:00 - 10:00 Feiertagmorgen 10:00 - 12:00 SWR1 Leute (Best Of 2023 - Teil 2) 12:00 - 18:00 Weihnachtsradio - Herzenssache Musikwünsche 18:00 - 24:00 Weihnachtsradio - Herzenssache Musikwünsche

Silvester

Sonntag, 31. Dezember

Fondue, Raclette oder Häppchen sind vorbereitet, der Sekt oder der Champagner liegen kalt - das alte Jahr ist fast geschafft. Denken Sie an "Dinner for One", die Silvester-Playlist oder genießen Sie den Jahresausklang mit der Party auf Ihrem Lieblingssender.

Uhrzeit Sendung 10:00 - 12:00 SWR1 Leute (Best Of 2023 - Teil 3) 12:00 - 18:00 Silvesterradio 18:00 - 18.:55 Silvesterparty (mit Baden-Würtemberg) ca. 18:55 Neujahrsansprache Bundeskanzler Olaf Scholz 19:00 - 00.:00 Silvesterparty (mit Baden-Würtemberg)

Neujahr

Montag, 01. Januar

Heute gilt es die Nachwirkungen des alten Jahres erst einmal zu verdauen. Füße hoch, den Kopfschmerz auskurieren oder einfach diesen so ruhigen Tag und das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnen. SWR1 gehört dazu. Wir senden kurz nach 13 Uhr außerdem die Neujahrsansprache der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer.