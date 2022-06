Die Schwimmbad-Tipps der SWR1 HörerInnen

Ob Schwimmbad, Badesee oder Strand an einem der schönen Flüsse in Rheinland-Pfalz - hier finden Sie die Vorschläge unserer Hörerinnen und Hörer.

Gelterswoog

Von Gunter Zipf

Ein toller Badesee mit einem erneuertem Strand- und Bistrobereich. Wer nicht baden möchte, kann dort auch Minigolf spielen.

Silbersee bei Bobenheim-Roxheim

Von Dorothe Pesch

Der Silbersee in der Pfalz ist der zweitgrößte See in Rheinland-Pfalz und hat 37.000 Quadratmeter Strand. Hier können sie neben dem Baden Wassersportaktivitäten wie Segeln, Kitesurfen oder Stand-Up-Paddling nachgehen.

Wasgaufreibad Hauenstein

Von Ilse Amrell

Niedrige Eintrittspreise, weitläufige Liegewiesen mit Felsenpanorama, schattiges Kleinkindbecken, lange Rutschbahn, Nichtschwimmerbecken mit Schaukelbucht, 50 Meter langes Schwimmerbecken mit Sprunganlage, dazu erwärmtes quellfrisches Wasser und sehr saubere Sanitäranlagen.

Laacher See

Mehrere Hörer finden: Der Laacher See ist nicht nur der größte, sondern auch der schönste See in Rheinland-Pfalz! Das Baden ist dort allerdings nur an den Badestellen des Camping-Platzes Laacher See erlaubt.

Meerfelder Maar

Von Sandra K. Ehl

Von Mai bis September können Sie während der Öffnungszeiten im Maar baden und Wassersport betreiben. Geöffnet ist das Naturfreibad Montags bis Sonntags von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr.

Pulvermaar

Von Melina Maria

Tolles Naturfreibad bei Gillenfeld. Dort können Sie vom Drei-Meter-Sprungturm ins Wasser springen oder die Vielfalt von Wasservögeln und Libellen beobachten.

Waldsee Rieden

Von Michael Kaiser

Ein idyllischer Waldsee mit hervorragender Wasserqualität ist der Waldsee Rieden in der Vulkaneifel. Am Waldsee können Sie sogar übernachten. Der See hat ein anliegendes Feriendorf mit Blockhaus-Unterkünften.

Blaue See bei Vettelschoß

Von Alexandra Marienfeld

Dieser See im nördlichen Rheinland-Pfalz bietet mit einer großen Liegewiese, einem Sprungturm und einer kleinen Wasserrutsche eine Alternative zum Freibad.

Rheinstrand Heidenfahrt

Von Jutta Firmenich

Der Badestrand in Heidesheim/Heidenfahrt liegt unterhalb der "Rheinterrassen". An dieser Stelle gibt es kaum Strömung, da es sich um einen Rhein-Nebenarm handelt. Vor Ort findet man eine flache Badebucht, Rasenflächen und Schattenplätze. Außerdem gibt es dort ein Restaurant und einen Biergarten mit Speisen und Getränken direkt am Rhein neben der Badebucht.

Freibad Nieder-Olm

Von SWR1 Onlineredakteur Klaus Weis

Großes Freibad mit guter Anbindung an die Autobahn A63 und vielen Parkplätzen. Auf der Liegewiese gibt es viele Bäume, die gerade an heißen Tagen Schatten spenden. Wer sich nicht nur abkühlen und etwas planschen will, zieht seine Bahnen im 50-Meter-Becken.

Naturfreibad in Kirkel

Von Susanne Neurohr aus Blieskastel

Das schönste Bad ist das Naturfreibad in Kirkel mit 10.000 Quadratmetern Wasserfläche und großer Liegewiese. Das Wasser ist sauber und kalt, weil es aus einer Quelle kommt. Kirkel ist mit dem Zug gut zu erreichen, die RB70 von Kaiserslautern Richtung Saarbrücken oder Merzig hält stündlich. Vom Bahnhof aus sind es nur fünf Minuten bis zum Freibad.



