Mein Schwimmbad- und Badesee-Tipp

Die Temperaturen klettern immer weiter. Da bleibt nur die Flucht ins kühle Nass, zum Beispiel an den Badesee, ins Naturbad oder Schwimmbad.

Ganz egal, ob schon am Vormittag oder erst nach der Arbeit: Ins Wasser zu springen erfrischt und ist bei diesem Wetter eine willkommene Abkühlung.

Die Badeseen-Tipps unsere SWR1-Hörer auf Facebook:

Das Strandbad Gelterswoog Strandbad Gelterswoog

Gunter Zipf empfiehlt das Strandbad Gelterswoog bei Kaiserslautern. Ein toller Badesee mit einem erneuertem Strand- und Bistrobereich. Wer nicht baden möchte, kann dort auch Minigolf spielen.

Das Meerfelder Maar dpa Bildfunk picture alliance | CHROMORANGE / Beate Türk

Hörerin Sandra K. Ehl hat das Meerfelder Maar vorgeschlagen. Von Mai bis September können Sie während der Öffnungszeiten im Maar baden und Wassersport betreiben. Geöffnet ist das Naturfreibad Montags bis Sonntags von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr.

Das Pulvermaar SWR SWR -

Auch das Pulvermaar bei Gillenfeld ist ein tolles Naturfreibad, schreibt uns SWR-Hörerin Melina Maria auf Facebook. Dort können Sie vom Drei-Meter-Sprungturm ins Wasser springen oder die Vielfalt von Wasservögeln und Libellen beobachten.

Der Laacher See SWR

Mehrere Hörer finden: Der Laacher See ist nicht nur der größte, sondern auch der schönste See in Rheinland-Pfalz! Das Baden ist dort allerdings nur an den Badestellen des Camping-Platzes Laacher See erlaubt.

Ein Tipp von Alexandra Marienfeld: Der Blaue See bei Vettelschoß im nördlichen Rheinland-Pfalz. Dieser See bietet mit einer großen Liegewiese, einem Sprungturm und einer kleinen Wasserrutsche eine Alternative zum Freibad.

Dorothe Pesch empfielt den Silber See bei Engers, Bobenheim-Roxheim. Der Silber See ist der zweitgrößte See in Rheinland-Pfalz und hat 37.000 Quadratmeter Strand. Hier können Sie neben dem Baden Wassersportaktivitäten wie Segeln, Kitesurfen oder Stand-Up-Paddling nachgehen.

Waldsee Rieden picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ein idyllischer Waldsee mit hervorragender Wasserqualität ist der Waldsee Rieden in der Vulkaneifel. Das findet auch SWR1-Hörer Michael Kaiser. Am Waldsee können Sie sogar übernachten. Der See hat ein anliegendes Feriendorf mit Blockhaus-Unterkünften.

