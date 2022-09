Ein Leben für den britischen Thron

Ein Leben für die Monarchie - seit 96 Jahren, 70 davon auf dem britischen Thron. Weltweit regierte niemand länger als Queen Elisabeth II. 73 Jahre lang an ihrer Seite: Ihr 2021 verstorbener Ehemann Prinz Philipp. Ihr Halt und ihre Stütze, ihr wichtigster Berater, wie sie immer wieder betonte. Am 8. September 2022 ist die englische Königin gestorben.

Elisabeth, die Standhafte. Elisabeth, die Disziplinierte, die Fleißige, die Humorvolle, die Sportliche, die Tierliebe, die Unnahbare. Unzählige Markenzeichen begleiteten die zähe Monarchin. Wer war diese Frau, die vierfache Mutter, achtfache Groß- und zehnfache Urgroßmutter, die sich bereits als Kind schwor, ihr Leben lang dem englischen Volk zu dienen?

Geboren am 21. April 1926 in Mayfair, London, in der Residenz ihrer Großeltern, waren sie es auch, die sich um die kleine Elisabeth und ihre vier Jahre jüngere Schwester Margret liebevoll kümmerten. Elisabeth, von ihrer Verwandtschaft "Lilibet" genannt, wurde im Musikzimmer des Buckingham Palastes getauft und zählte bereits in jungen Jahren weltweit zu den meistfotografierten Kindern, ähnlich wie Shirley Temple in den USA, vermarktet von der eigenen Mutter.

Prinzessin Elisabeh (Mitte) mit Prinzessin Margaret und ihrer Mutter, Queen Mum picture-alliance / Reportdienste ANP

Eine Schule hat die heutige Königin nie besucht, einen entsprechenden Abschluss nie gemacht. Unterrichtet wurden sie und ihre Schwester vom Vater, von französischen und belgischen Gouvernanten. Für den Religionsunterricht war der Erzbischof von Canterbury zuständig. Anders als die belgischen und holländischen Königskinder, durfte "her royal highness Princess Elisabeth" mit normalen Kindern so gut wie nie in Kontakt treten, außer mit einer eigens gegründeten Pfadfindergruppe mit Angestellten-Kindern des Hofstaates. "Dann werde ich halt mal Königin" soll die streng reglementierte Elisabeth bereits mit zehn Jahren gesagt haben.