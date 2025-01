Putzen im Haushalt ist so viel mehr als nur saugen, schrubben und abstauben. Das sagt Nicole Karafyllis, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Braunschweig. In ihrem Buch "Putzen als Passion" stellt sie verschiedene Putztypen vor.

Putztyp 1: Der Hobby-Hygieniker

Für den Hobby-Hygieniker sind Staub, Schmutz und Dreck der Endgegner. Im Prinzip hätte er es gerne steril. Für die Hygieniker trifft am meisten zu, dass sie sich den Schmutz immer lebendig vorstellen. Und sie glauben immer, ihn töten zu müssen.

Sie setzen stark Desinfektionsmittel ein, auch wenn es gar nicht notwendig ist. "Das sind die, die im Buffet immer zuerst anstehen. Denn sie haben Angst, jemand anderes könnte es schon angefasst haben", analysiert die Professorin.

Putztyp 2: Der ästhetische Typ

Dieser Putztyp hätte gerne, dass alles gut aussieht und denkt stark in Oberflächen. Also zum Beispiel in Glastischen, Fenstern oder Spiegeln. Der ästhetische Typ wischt gerne Staub, aber feuchteren oder klebrigeren Schmutz sieht er komischerweise gar nicht. Für Menschen dieses Typs ist Schmutz im Kopf als flüchtig und oberflächlich definiert. Nicole Karafyllis kennt auch den Grund dafür: "Das ist erkenntnistheoretisch so: Wenn man sich das nicht vorstellt, sieht man es auch nicht".

Putztyp 3: Der analytische Typ

Der analytische Typ ist sehr funktional. "Meistens putzen Frauen so", sagt Nicole Karafyllis. Sie fragen sich, was habe ich in der Küche eigentlich in der Hand gehabt? Und dann putzen sie genau das, was sie jetzt zum Kochen verwendet haben. Aber das, was der analytische Typ länger nicht in der Hand gehabt hat, wird dann auch nicht geputzt.

Putztyp 4: Der funktionelle Typ

Er schafft es, dem Schmutz eine Geschichte abzugewinnen. Das sind Menschen, die meistens ein bisschen romantisch oder nostalgisch sind. Der funktionelle Typ schaut gern an verborgenen Stellen und braucht dann ewig zum Putzen.

Eigentlich wollte ich ja putzen... Der funktionelle Putztyp lässt sich gerne ablenken und träumt von der Vergangenheit. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der funktionelle Typ legt gerne alles zur Seite lege und verliert sich dann in Erinnerungen an die Vergangenheit. So nehmen sie beispielsweise gerne das Fotoalbum nach fünf Jahren in die Hand, halten sich viel im Keller auf und untersuchen dort die Koffer, die sie ewig nicht geöffnet haben.

So geht es auch der Buchautorin und sie sagt: "Das habe ich damals in der Hand gehabt und es ist 20 Jahre her. Und dann vergesse ich auch das Putzen".