"Winzer für ein Jahr" – in fünf Tagen zum Winzer werden

Das schönste am Wein ist natürlich der Genuss. Aber davor steckt viel Arbeit und ganz viel Wissen in der Entstehung. Wer sich dafür interessiert kann "Winzer für ein Jahr" werden.

"Winzer für ein Jahr" sein: Was bedeutet das?

Das Projekt in Rheinhessen richtet sich an alle, die grundsätzlich Interesse haben, mehr über den Wein zu lernen und auch über die Arbeit des Winzers selbst. "Winzer für ein Jahr" zu werden bedeutet aber nicht, dass man für ein Jahr in diesen Vollzeitjob einsteigt. Sondern es handelt sich dabei um fünf Wochenendtermine innerhalb eines Jahres, erklärt Kultur- und Weinbotschafterin Angelika Friedrich im SWR1 Interview.

Winzer sein ist (eigentlich) ein Vollzeitjob

Winzer zu sein bedeutet, das ganze Jahr über beschäftigt zu sein. Und genau diese Vielfalt der Winzer, das breite Aufgabenfeld, die Anstrengung und aber natürlich auch der (flüssige) Ertrag, sollen den Kursteilnehmern bei den fünf Terminen näher gebracht werden. Und "Winzer für ein Jahr" wird man natürlich nicht innerhalb eines Seminar- oder Vortragungsraumes, erzählt Angelika Friedrich.

Er muss sich von Jahr zu Jahr neu mit den Wetterlagen, die da kommen, beschäftigen. Also: habe ich viel Regen, habe ich wenig Regen. Hab ich Frost, hab ich keinen Frost. [...] Das ist auch das, was wir den Teilnehmern mitgeben wollen. Dass man sieht, man ist draußen in der Natur und muss damit zurechtkommen.

Selbst zum Winzer werden und den eigenen Wein machen

Beim ersten Termin des Seminars geht es für die Teilnehmer direkt in den Weinberg zum "Rebschnitt". Die Teilnehmer dürfen dabei – unter professioneller Anleitung des Winzers – für ihren zukünftigen Wein auch direkt selbst Hand anlegen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Es geht um den Rebschnitt, das Biegen und Binden der Reben. Natürlich die anstrengende Weinlese und auch die Verkostung – das Highlight für alle. Die Herangehensweise der Teilnehmer ist in der Vergangenheit sehr unterschiedlich gewesen, erzählt Angelika Friedrich im SWR1 Interview.

Wir hatten ein Ehepaar mit dabei. Der Mann hat sich immer sehr damit beschäftigt und viele Fragen gestellt. Seine Frau hat das ganze ein bisschen lustiger und spaßiger gesehen. Er war dann auch der Meinung, dass er den besten Wein kreiert hat. Aber es war dann so, dass die Teilnehmer den Wein der Frau als besseren Wein gewählt haben. Da war er dann ein bisschen enttäuscht.

"Winzer für ein Jahr" – Ein Vollzeitjob in fünf Tagen

"Winzer für ein Jahr", das bedeutet bei Angelika Friedrich konkret fünf verschiedene Seminartage. "Wir haben in jeder Jahreszeit ein Treffen", erklärt sie. Der erste Seminartag findet bereits im Februar statt und es beginnt mit dem Rebschnitt, bei dem die Teilnehmer schon tatkräftig unterstützen dürfen.

Der Winzer erklärt das und dann darf jeder mal probieren. Natürlich mit Unterstützung [...] des Winzers. Dann dürfen sie (die Teilnehmer) loslegen und an den Reben anfangen. Die Reben raussuchen und schneiden. Wenn sie sich entschieden haben, dass nur noch eine übrig bleibt, dann wird gebogen.

Neben der Lese, ist auch die Verkostung das Highlight bei "Winzer für ein Jahr"

Neben der Verkostung ist natürlich auch die Weinlese eines der Highlights beim Winzerkurs. Grundsätzlich sind die Teilnehmer bei dem fünftägigen Workshop aber viel draußen und an der frischen Luft erzählt Kultur- und Weinbotschafterin Angelika Friedrich. dpa Bildfunk Hans Ringhofer / picturedesk.com | Hans Ringhofer

Mit das Spannendste für die Teilnehmer ist natürlich der letzte Seminartag im Folgejahr, erklärt Angelika Friedrich. Da kommen alle Teilnehmer nochmal zusammen und probieren den Wein, den nach der Lese jeder selbst mit nach Hause bekommt.

Wenn dann zu Hause der Traubensaft vergärt und [...] man dann sein Ergebnis zeigt, was zum Schluss dabei rausgekommen ist, und den anderen Teilnehmern dann auch zur Verkostung zur Verfügung stellt, ist das auch noch mal das Höchste.

Wer sich für das Projekt bzw. den Kurs "Winzer für ein Jahr" interessiert, die Teilnahme für den fünftägigen Workshop kostet rund 365 €. Neben Angelika Friedrich, bieten auch viele andere Winzer Workshops dieser Art an.

