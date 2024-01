Egal, ob gefährlicher Frontalzusammenstoß oder harmloser Parkplatzrempler: Wer in Deutschland den Unfallort einfach so verlässt, ohne die nächsten Schritte geregelt zu haben, begeht eine Straftat. Die Folgen sind entsprechend happig, sofortiger Führerscheinentzug gehört zum Beispiel dazu. Bundesjustizminister Buschmann will das ändern: Sind keine Personen zu Schaden gekommen, soll Unfallflucht nach Plänen seines Ministeriums nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr als Straftat behandelt und geahndet werden.

Befürworter freuen sich, dass Unfallflucht nach kleineren Blechschäden endlich entkriminalisiert werden soll. Gegner befürchten, die Hemmschwelle könnte dadurch sinken und Unfallflucht zunehmen.

Wer hat Recht? Die Karlsruher Verkehrsjuristin Melanie Depner wägt im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Florian Rudolph die Argumente beider Seiten gegeneinander ab.