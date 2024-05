SWR1 Rheinland-Pfalz wählt

Kommunalwahl in Kürze: Was wird am 9. Juni gewählt?

Bei der Kommunalwahl wird eine ganze Reihe verschiedener Gremien und auch Personen gewählt. Welche das sind, hängt vom Wohnort ab. Entschieden wird über die Zusammensetzung von: Stadträten

Gemeinderäten

Verbandsgemeinderäten

Kreistagen

und dem Bezirkstag Pfalz. Doch damit nicht genug. Die Wähler und Wählerinnen wählen auch ihre ehrenamtlichen Ortsbürgermeister, Stadtbürgermeister und Ortsvorsteher und zum Teil werden auch hauptamtliche Bürgermeister gewählt. Die Wähler haben also meist mehrere Stimmzettel, die sie ausfüllen müssen.