Mehr Country- als Beatles-Sound

Mit 84 Jahren bringt Ex-Beatle Ringo Starr ein neues Album raus. Klanglich hat "Look Up" nichts mit früherer Beatles-Musik zu tun – "Look Up" ist ein Country-Album.

Seit einigen Jahren veröffentlicht Ringo Starr nur kleine Alben, also EPs mit nur vier bis fünf Songs. Ganze Alben, mit mehr als zehn Songs, wollte er eigentlich gar nicht mehr machen. Aber manchmal muss man seine Prinzipien über Bord werfen, wenn es gerade gut läuft.

"Look Up" entstand zusammen mit Ringo Starrs langjährigem Freund

Ringo veröffentlichte "Look Up" zusammen mit seinem langjährigen Freund T Bone Burnett . Der US-amerikanischer Rocksänger, Gitarrist und Musikproduzent Burnett schrieb innerhalb von drei Wochen neun Songs für das Album. Ringo spielte dazu Schlagzeug und übernahm den Gesang. Zusätzlich holten sich die beiden für die Platte noch weitere namenhafte Countrymusiker in ihr Studio.

Dass Ringo Starr mit seinen 84 Jahren noch top fit ist und Spaß an der Musik hat, stellte er bei seiner Pressekonferenz am 15. Januar 2025 unter Beweis. Die Konferenz fand im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee, statt und wurde live im Internet übertragen.

Ringo Starr - Thankful ft. Alison Krauss (Official Lyric Video)

Ringo Starr und County Musik – so passt das zusammen

Country-Musik und ein ehemaliger Beatles-Schlagzeuger – eine Kombination, die hervorragend harmoniert. Besonders gut passt sie zu Ringo Starr, denn wie er selbst auf der Pressekonferenz sagte, ist Country eine Musikrichtung voller Emotionen. Ringo liebt Blues, aber auch Popmusik. Für ihn ist Country der perfekte Mittelweg zwischen beiden Welten.

In "Look Up" möchte Ringo Starr seine Begeisterung für die Musik und das Musizieren teilen. Bei der Pressekonferenz betonte er, dass das Bedürfnis nach Musik und die Freude daran zeitlos sind und immer bestehen werden.