Paul McCartney – "Tug Of War"

“Tug Of War” ist 1982 Paul McCartneys großes Solo Comeback nach dem Ende seiner Band Wings. Eigentlich sollte “Tug Of War” ein weiteres Wings Album werden, aber dazu kam es nicht mehr.

Staraufgebot: Paul McCartney holt Ringo Starr und Stevie Wonder

Paul McCartney findet zurück zu alter Kreativität und Schaffenskraft und er hat interessante Gäste dabei. Zum ersten Mal seit 1970 trommelt Ex-Beatle Ringo wieder auf einem McCartney Album. Mit dabei sind auch Stevie Wonder und Pauls Rockabilly Idol Carl Perkins.

McCartney-Comback durch Karibik-Feeling?

Einige der Songs für das Album “Tug Of War” entstehen auch in besonders entspannter und kreativer Atmosphäre auf der Karibikinsel Montserrat, wo der ehemalige Produzent der Beatles George Martin ein Tonstudio unterhielt. Vielleicht war es der Mix aus Entspannung, alten Bekannten und zurückgewonnener Freiheit, dass “Tug Of War” den Nährboden für ein richtig gutes Album gab.

"Tug Of War" Kritiker sind begeistert!

Kritiker und Fans feiern “Tug Of War”. Der Rolling Stone schreibt den lustigen Satz, das Album sei “ das Meisterwerk, das jeder Paul McCartney zugetraut hat ”. Er knüpft damit also an seine alte Schaffenskraft an und betreibt auch aktive Beatles Vergangenheitsbewältigung. Eineinhalb Jahre zuvor war John Lennon erschossen worden und McCartney singt seinem alten Freund und Raufbruder mit dem Song “Here Today” eine posthume Liebeserklärung.

Label: Columbia, Parlophone, EMI Titelliste: Tug Of War Take It Away Somebody Who Cares What's That You're Doing Here Today Ballroom Dancing The Pound Is Sinking Wanderlust Get It Be What You See Dress Me Up As A Robber Ebony And Ivory

