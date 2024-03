per Mail teilen

Rasenmäher brauchen regelmäßige Pflege und Wartung. Wir sagen Ihnen, wie Sie zum Saisonstart Ihren Mäher fit machen und was Sie besser der Fachwerkstatt überlassen sollten.

Grundsätzlich geht Sicherheit beim Rasenmäher vor

Für alle Mäher gilt: Ziehen Sie für alle Wartungsarbeiten die Bedienungsanleitung zu Rate. Dort finden Sie, was genau Sie an Werkzeug brauchen, und welche Wartungen wann notwendig sind.

Für alle Arbeiten am Mäher gilt: Achten Sie auf die Eigensicherung! Stellen Sie sicher, dass der Mäher nicht anspringen kann! Also kein Stromkabel, keine Akkus und beim Benzin-Mäher unbedingt den Kraftstoffhahn schließen oder den Zündkerzenstecker ziehen.

Rundumcheck beim Rasenmäher

Prüfen Sie zuerst, ob der Mäher komplett ist.

Sind alle Komponenten wie Griffe, Züge, Abdeckungen, Chassis, Gehäuse oder Räder in Ordnung?

Funktioniert die Höhenverstellung leichtgängig? Tipp: Sprühöl macht die Höhenverstellung leichter gangbar.

Sitzt das Messer fest am Motor und hat es keine größeren Beschädigungen oder Scharten? Tipp: Experten raten, das Messer jedes Jahr nachschärfen zu lassen. Überlassen Sie das aber besser dem Profi.

Zusatzarbeiten, um den Rasenmäher fit zu machen

Benzin-Rasenmäher fit machen Achten Sie bei allen Arbeiten und im Umgang mit Kraftstoffen und Öl auf den Eigen- und den Umweltschutz! Führen Sie alle Arbeiten nur an einem vollständig erkalteten Mäher durch! Entfernen Sie den Zündkerzenstecker oder bei Modellen mit Elektro-Start die Batterie. Folgende Punkte können Sie selbst prüfen und erledigen: Luftfilter: Papierfilter jährlich wechseln. Schaumstofffilter mit Spülmittel-Wasser auswaschen.

Öl: Ölstand regelmäßig kontrollieren. Öl mindestens jährlich wechseln. Öltyp und Menge stehen in der Anleitung.

Zündkerze: Alle 2-3 Jahre wechseln. Jährlich kontrollieren, ggf. mit Bürste reinigen. Sichtprüfung Starterzug kontrollieren | Rasenmäher fit machen picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose Achten Sie weiter darauf, dass der Motorblock dicht ist, der Benzinschlauch nicht porös und dass der Starterzug nicht beschädigt ist und sauber arbeitet. Hier finden Sie die benötigten Daten und bekommen Hilfe: Alle technischen Daten können Sie dem Handbuch entnehmen. Die Prüfung der Vergasereinstellung oder eines eventuell vorhandenen Antriebsriemens überlassen Sie besser der Fachwerkstatt.

Elektro-Rasenmäher fit machen Achten Sie darauf, dass der Mäher NICHT mit dem Stromnetz verbunden ist! Prüfen Sie, dass das Anschlusskabel und die sichtbaren Kabel am Mäher nicht beschädigt sind.

Funktioniert die Abschalt-Sicherung und der Einschalter mechanisch einwandfrei? Achten Sie darauf, dass alle Kabel intakt sind. | Rasenmäher fit machen picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa | Heiko Wolfraum Falls hier weitere Arbeiten notwendig sein sollten, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.

Akku-Rasenmäher fit machen Achten Sie bei Akku-Mähern darauf, dass bei Prüfung und Wartung KEINE Akkus eingelegt sind! Reinigen Sie die Aufnahmen vor der ersten Inbetriebnahme mit einem Tuch.

Prüfen Sie Ihre Akkus mittels der Selbsttest-Funktion (falls vorhanden).

Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch einmal komplett auf.

Handgetriebene oder Spindelmäher Spindelmäher | Rasenmäher fit machen picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / gms | Brill Prüfen Sie den festen Sitz aller Komponenten.

Reinigen Sie die Antriebsmechanik.

Falls möglich: Fetten oder ölen Sie die beweglichen Komponenten.

Der Probelauf

Sind alle Komponenten so weit in Ordnung, nehmen Sie Ihren Mäher in Betrieb. Beim Probelauf achten Sie vor allem auf einen runden, gleichmäßigen Lauf.

Was kostet es, wenn der Profi den Rasenmäher fit macht?

Für Elektromäher beginnen die Preise für eine Inspektion im Fachbetrieb bei runden 30 Euro. Benzin-Mäher schlagen je nach Wartungsumfang auch mit mehr als 100 Euro zu Buche. Grundsätzlich empfiehlt es sich, den Rasenmäher regelmäßig und etwas vor Beginn der Saison beim Fachbetrieb zur Inspektion anzumelden. Denn ab März herrscht in der Regel Hochbetrieb.