Wie bekomme ich einen schönen, dichten und grünen Rasen in meinem Garten und wie pflege ich ihn am besten? Dafür hat uns SWR1 Experte Hans Willi Konrad wichtige Tipps gegeben.

Geben Sie dem Rasen Kraft!

"Das Allererste ist der Dünger", so SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad. Um nach dem Winter wieder zu sich zu kommen und dem Rasen ein Startsignal zu geben, ist die Gabe von Dünger genau das Richtige. "Er weiß dann, jetzt kann ich wachsen, jetzt habe ich Kraft", so Konrad. "Und für alle Gärtner in denen der männliche Drang steckt im Frühling direkt zu vertikutieren: Es ist kein Muss, um den Boden aufzulockern. Man kann es bei Bedarf machen."

SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR

Was tun bei Löchern im Rasen?

Wer eine gleich bleibende Rasendecke möchte, aber Löcher im Rasen entdeckt, der bereitet diese Stellen vor und kann bereits vorhandenes Saatgut verwenden. Im Fachhandel gibt es auch Reparatursets und schnelldeckenden Rasen, den Sie nehmen können, um vorhandene Löcher aufzufüllen.

Es geht auch wild

Die Leute müssen ja nicht ihren Rasen komplett auf Links drehen. Sie können erstmal nur mit einer Ecke anfangen oder in der Mitte mit einer Insel.

Wer es eher natürlich liebt, dem empfiehlt beispielsweise der BUND eine wilde Wiese wachsen zu lassen. Hans-Willi Konrad rät zu einer Kombination aus allem: "Die Leute müssen ja nicht ihren Rasen komplett auf Links drehen, sie können erstmal nur mit einer Ecke anfangen oder in der Mitte mit einer Insel." Wer diese Fläche einfach mal wachsen lässt, wird erstaunt sein, welche Pflanzen dort blühen.

Ein paar Wildblumen im Garten sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch gut für Insekten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

Wer will, kann dort zunächst einmal den Rasen abtragen und die Fläche zum Beispiel mit Sand aufarbeiten. Denn auf abgemagerten Flächen ist die Artenvielfalt wesentlich größer als auf Flächen, die ausreichend mit Dünger versorgt sind. Beim Einsähen rät unser Experte: "Achten Sie auf Qualität und darauf, dass in der Mischung auch mehrjährige Sorten enthalten sind." Wer will, kann dort auch Stauden mit Wildcharakter pflanzen – da sind der Phantasie keine Grenze gesetzt.

Über unseren Gartenexperten

Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) ist der SWR1 Gartenexperte. Jede Woche hat er interessante Tipps für alle Garten- und Pflanzenliebhaber parat.