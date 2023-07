Schauspieler Ralf Moeller erzählt im Interview mit SWR1 Moderator Michael Lueg von seinen Dreharbeiten für die Nibelungen-Festspiele im Odenwald und seine Rolle als Drachenfigur Fafnir.

Er selbst hat "Die Nibelungen" schon vor längerer Zeit gelesen und vergleicht sie mit den Erfolgsserien "Lord of the Rings" und "Game of Thrones", die sich vermutlich das ein oder andere bei den Sagen der Nibelungen abgeschaut haben. In den Nibelungen komme alles vor – Verrat, Eifersucht und Liebe – daraus "könnte man locker zwei bis drei Kinofilme oder eine Serie produzieren", so Moeller.

Außerdem spricht er über seinen sportlichen Trainingsplan, dem er auch nach einem langen Flug nachgeht und erzählt, dass er mit Sylvester Stallone gerne Fahrrad fährt und mit Arnold Schwarzenegger immer wieder auch auf Deutsch zusammen spricht.

Zuletzt äußert er auch einen Wunsch für das SWR1 Fundbüro für einen Song, den er gerne hören würde: "My Way" von Frank Sinatra.

Hier können Sie sich das vollständige Interview im Video anschauen.