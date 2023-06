Läuse oder andere Schädlinge an Pflanzen sind lästig. Besonders ärgerlich ist das, wenn es sich um essbare Pflanzen wie Kräuter oder Zitruspflanzen handelt.

SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach hat Tipps, wie Sie Läuse loswerden, ohne auf den Genuss von Kräutern aus dem Garten verzichten zu müssen.

Kräuterpflanzen ordentlich abspülen

Küchenkräuter sollten vor der Verwertung gut abgewaschen werden, wenn Sie von Schädlingen befallen sind. Getty Images Thinkstock -

Jeder Gärtner kennt das Problem: früher oder später setzen sich kleine Schädlinge auf den Pflanzen im Garten ab. Doch wie wird man sie wieder los, wenn man Kräuter wie Minze oder Oregano später noch zum Kochen verwenden möchte? Laut Gartenexperte Konrad kann es schon reichen, die Pflanzen gut abzuspülen: "In erster Linie kommen ja auch an Kräutern gerne mal Thripse oder Blattläuse vor. Das sind saugende Insekten und wenn man denen nicht auf die Finger haut, dann können sie auch solche Kräuter ganz schön in die Knie zwingen." Auch Gelbtafeln können Abhilfe leisten, da die Insekten vom gelblichen Farbton angelockt werden.

Wenn man den [saugenden Insekten] nicht auf die Finger haut, dann können sie auch Kräuter ganz schön in die Knie zwingen.

Sollten einzelne Triebe stark befallen sein, können Sie diese abschneiden und dann sauber waschen und trotzdem noch verwerten, "immer vorausgesetzt, der Betroffene ekelt sich nicht", so Konrad. "Es gibt Menschen, die können die Pflanzen nicht mehr anfassen und schon gar nicht mehr verwerten, wenn sie irgendwelche Viehcher hatten."

Wer das Ganze noch etwas bekräftigen mag, kann die Pflanzen in der Spüle abwaschen und dem Wasser eine Prise Salz hinzugeben, so wie es die Frau vom Gartenexperten macht: "Meine Frau schüttelt sich da auch immer, aber sie geht dann einfach hin und dann werden die Blätter sauber ausgespült".

Schädlinge an Zitruspflanzen behandeln

Auch Zitruspflanzen wie Zitronen können leicht befallen werden. Oftmals werden die Blätter klebrig, was laut Hans-Willi Konrad ein Zeichen für Blattläuse oder Schildläuse ist: "Das sind so braune Knubbel, ähnlich wie Stecknadelköpfe. Diese Viehcher sind ganz schwer zu bekämpfen, aber auch dafür gibt es Pflanzenschutzmittel."

Schildläuse sind ganz schwer zu bekämpfen, aber auch dafür gibt es Pflanzenschutzmittel.

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte eines jedoch beachtet werden: eine Wartezeit von etwa zwei Wochen. "Also spritzen, zwei Wochen warten, und dann kann ich die Zitronen verwerten, weil diese Präparate oft nur außen wirken", erklärt Konrad. "Die wirken über Kontakt, das heißt, sie legen sich auf die Schädlinge, machen sie platt, aber gehen nicht in die Pflanze rein. Gewisse Dinge muss man beachten, dann kann man sich auch so behelfen".

Schädlingsbefall verhindern

Um Schädlinge wie Läuse oder Milben gar nicht erst an die Pflanzen kommen zu lassen, empfiehlt der Gartenexperte, die Pflanze so gut wie möglich zu kultivieren: "Alles, was die Pflanze mag, was ihr guttut – das alles versuchen zu bewerkstelligen, dass die Pflanze richtig gesund und fit ist". Im Prinzip sei das wie bei uns Menschen: "Im Zweifel sagt der Arzt, "Machen Sie ein bisschen mehr Sport, ernähren Sie sich gesund, trinken Sie nicht so viel Alkohol, kein Nikotin und die ganzen schönen Dinge des Lebens vermeiden Sie, dann werden Sie hundert Jahre alt".

Über unseren Gartenexperten

SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR

Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) ist der SWR1 Gartenexperte. Jede Woche hat er interessante Tipps für alle Garten- und Pflanzenliebhaber parat.