Ronnie überfällt einen Zug, Buster entkommt, geht dann aber freiwillig in den Knast. Der Regisseur heuert Superstar Phil Collins an. Der Film ist wenig erfolgreich, der Titelsong ein Klassiker. Die Geschichte von "Two Hearts".

Ronnie überfällt einen Zug 1963 überfällt eine Bande um den Ganoven Ronald Biggs einen englischen Postzug. Die Beute ist gigantisch! Über zwei Millionen englische Pfund holen sich die Gangster. Ein Mitglied der Bande ist Buster Edwards. Buster ist eher ein kleiner Gauner, kein Drahtzieher. Buster entkommt Nach dem Überfall werden die meisten Gangster geschnappt. Buster Edward entkommt mit seiner Freundin June und seinem Kind nach Mexiko. Dort lebt er zunächst in Saus und Braus. Aber seine Frau plagt das Heimweh und sie kehrt nach England zurück. Ohne seine Familie ist Buster aber todunglücklich! Kleine Geschichtsstunde: "The Great Train Robbery" Der Film "Buster" von Regisseur David Green basiert zum Teil auf einer wahren Geschichte. Am 8. August 1963 überfallen Gangster einen Postzug der Royal Mail auf der Strecke Glasgow London bei Mentmore. die Tat geht in die Geschichte als "The Great Train Robbery" ein. Tatort des großen Postraubes 1963 ist die Bridego Railway Bridge in Ledburn bei Mentmore in Buckinghamshire. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/THAMES VALLEY POLICE/EPA FILE | - Die Gangster erbeuten dabei 2,6 Millionen englische Pfund, nach heutigem Wert runde 70 Millionen Euro. Einigen Gangstern gelingt damals die Flucht ins Ausland, darunter auch Ronald Briggs (s. Bild unten), der daraufhin bis 2001 im Exil in Rio lebt und unter anderem als Punk-Rocker und Lebemann Geschichte zu schreiben versucht. Nicht der Anführer, aber die schillernde Persönlichkeit rund um den Jahrhundertraub ist Ronald Briggs, der nach dem Raub nach Brasilien flüchtet und erst nach über 30 Jahren nach England zurückkehren darf. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZUMAPRESS.com | Paul Harris Bis heute ranken sich um den größten Postraub aller Zeiten Gerüchte. So konnten nur Teile der Beute je sichergestellt werden und wer tatsächlich beteiligt war, ist nur zum Teil gesichert. Der Postraub wurde mehrfach verfilmt und ist Teil diverser Dokumentationen und Bücher. Neun Jahre Knast und ein Blumenladen Also kehrt auch er 1966 zurück, stellt sich der Polizei und wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Nach neun Jahren Knast wurde er entlassen und lebte mit seiner Frau in London. Dort betrieb er im Bahnhof "Waterloo-Bridge" einen kleinen Blumenstand – ein Touristenmagnet. Miami Vice und Phil Collins Regisseur David Green will die Geschichte des berühmtesten Postraubs aller Zeiten in den 1980ern verfilmen und sucht nach der richtigen Besetzung der Hauptrolle. Eines Tages schaut er eine Folge der TV-Serie "Miami Vice". In der Folge spielt dort kein Geringerer als Phil Collins einen kleinen Ganoven. Green sieht den eher kleinen Collins, ernsthaft und zugleich komisch spielen und er weiß: Das ist mein Hauptdarsteller, das ist Buster! Phil Collins trifft Buster eben doch Collins sagt sofort zu: "Mir gefiel die Rolle, weil es eine wahre Geschichte war", sagt er später. Eigentlich will Regisseur Green nicht, dass Collins den echten Buster Edwards trifft. Doch der hält sich nicht daran und lädt den Ex-Ganoven zu einem Genesis-Konzert ein. Nachher treffen die beiden sich backstage: "Ich mochte ihn sofort, er war ein richtig netter Kerl. Ein Dummkopf vielleicht, aber kein wirklicher Verbrecher. Wir verstanden uns sehr gut", so Collins über das Treffen. "Two Hearts" avanciert zum Klassiker Collins stürzt sich in die Schauspielarbeit. Er lernt die Rolle. Er macht Sprachübungen. Am Ende ist es schauspielerisch ein wirklich gelungenes Spielfilmdebüt. Der Film wird zwar an den Abendkassen eher ein Fehlschlag, aber Phil Collins hatte natürlich auch die Filmmusik geschrieben. Der Song "Two Hearts", über die große Liebe von Buster und June wird ein Riesenhit. Phil Collins - Two Hearts (Official Music Video)