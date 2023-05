Fünf Orte in Rheinland-Pfalz sind neue SWR1 Gemeinden

Seit Sonntagnachmittag, 21. Mai 2023, steht fest: Gau-Algesheim in Rheinhessen ist die neunzigste SWR1 Heimspiel-Gemeinde. Fünf Orte sind in der diesjährigen Heimspiel-Staffel in den vergangenen fünf Wochen dazugekommen: In Nastätten, Rennerod, Rheinzabern, Winnweiler und Gau-Algesheim stehen ab sofort die gelben Ortsschilder mit dem Aufdruck "SWR1 Gemeinde".

Das exklusive gelbe Ortsschild steht jetzt an fünf weiteren Orten in Rheinland-Pfalz! SWR Berkefeld

Gemeinsam wurden Aufgaben bewältigt

Diese fünf Gemeinden haben bewiesen, dass im Ort alle an einem Strang ziehen können, um ungewöhnliche Herausforderungen zu meistern. Die größte Aufgabe war jeweils die Ortshymne. Sechs Tage hatten die Einwohner Zeit, eine von SWR1 vorgegeben Melodie mit neuem Text zu versehen und diese Hymne mit Chor und ein paar Instrumentalisten einzustudieren. Keine leichte Übung, doch es sind spannende und mitreißende Hymnen entstanden!

Am Sonntag gab es dann immer noch eine Spontan-Herausforderung: In Nastätten beispielsweise, in deren Ortswappen Bienen eine wichtige Rolle spielen, sollten Nastättener als Bienen verkleidet und mit einem Korb voller Honig vorbeikommen. In Rennerod waren Weihnachtsmänner und Christkinder gefragt, denn dort findet jedes Jahr im Dezember der größte Weihnachtsmarkt der Region statt. Und in Winnweiler, der Heimatstadt von Sänger Mark Forster, wurden Mark Forster-Lookalikes gesucht – natürlich mit Bart, Käppi und Brille.

Eindrücke aus den Heimspiel-Gemeinden

Das Heimspiel wirkt nach

Das Wichtigste beim SWR1 Heimspiel ist aber, dass Leute aus den jeweiligen Orten zusammen kommen, die vielleicht vorher nicht soviel miteinander zu tun hatten und dass gemeinsame Dinge entstanden sind, die auch nach dem SWR1 Heimspiel noch Bestand haben werden: In Rennerod hat die Stadtkapelle rund 30 Neuanmeldungen bekommen von Leuten, die jetzt auch ein Instrument in dem Verein erlernen möchten. In Winnweiler haben bei der Ortshymne zwei Chöre zusammen gearbeitet, die bisher nicht viel miteinander zu tun hatten. Nun haben sie aber beschlossen, in Zukunft auch gemeinsame Auftritte zu machen. Und in Gau-Algesheim ist bei der Vorbereitung zum Heimspiel die Frage aufgetaucht: Wie können wir die Kommunikation zwischen den Vereinen untereinander und auch den Einwohnern der Stadt verbessern? Ergebnis: Es gibt nun einen eigenen Podcast für Gau-Algesheim!

Das Heimspiel verbindet Menschen. Das gelbe Ortsschild "SWR1 Gemeinde" in vielen Orten in Rheinland-Pfalz zeigt: Hier haben die Menschen bewiesen, dass das Miteinander funktioniert.