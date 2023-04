Das lange Warten hat ein Ende: die fünf Teilnehmer des SWR1 Heimspiels 2023 stehen fest. Jeden Sonntag senden wir live aus den Gemeinden, die spannende Aufgaben zu lösen haben.

Das sind die Teilnehmer beim SWR1 Heimspiel 2023

Wir bedanken uns für Ihre zahlreichen Bewerbungen! Nach eingehender Sichtung stehen nun die fünf teilnehmenden Gemeinden fest.

Freuen Sie sich auf Sendungen aus:



Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis

Rennerod im Westerwaldkreis

Rheinzabern im Landkreis Germersheim

Winnweiler im Donnersbergkreis

Gau-Algesheim im Landkreis Mainz-Bingen

Wann finden die Heimspiel Sendungen statt?

Dieser Übersicht können Sie entnehmen, wann wir aus welcher SWR1 Gemeinde live senden. SWR1 RP sendet jeden Sonntag für etwa fünf Stunden von 13 - 18 Uhr aus dem jeweiligen Ort.

Sendetermine und Orte Datum SWR1 Gemeinde Ort 23.04.23 Nastätten Marktplatz 30.04.23 Rennerod St.-Hubertus-Platz 07.05.23 Rheinzabern Innenhof des Rathauses 14.05.23 Winnweiler Schlossplatz 21.05.23 Gau-Algesheim Festplatz

Was ist das SWR1 Heimspiel?

Jede Woche steht ein Ort in Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt. An fünf Sonntagen senden wir live aus den teilnehmen Orten, die Heimspiel-Gemeinden werden wollen. Zu Beginn der Heimspiel-Woche stellen wir der Gemeinde eine oder mehrere kleine Aufgaben, die wir dann am Sonntag in der Livesendung auflösen. Unsere SWR1 Moderatoren Hanns Lohmann und Frank Jenschar leiten durch die Sendung.

Je mehr Leute aus dem Ort mitmachen, desto schneller können sie gemeinsam die kleinen Herausforderungen meistern. Doch keine Angst: Der Spaß und das Miteinander stehen immer im Vordergrund! Für alle teilnehmenden Gemeinden, die sich den Aufgaben erfolgreich stellen, gibt es auch etwas Besonderes: das exklusive gelbe Ortsschild für Ihre SWR1 Gemeinde.

Weitere Informationen zum Heimspiel finden Sie hier:

Die Aufgaben

Die teilnehmenden Gemeinden haben einige Aufgaben und Spiele zu bewältigen, wie Projektleiter Niels Berkefeld unserer Moderatorin Dörte Tebben erzählt. Neben kleinen spaßigen Aufgaben am Sonntag gibt es auch eine Langzeitaufgabe, bei der die Gemeinde eine Ortshymne komponieren und einstudieren soll. Doch das ganze hat noch einen Haken: drei verschiedene Begriffe müssen in den Liedtext eingebaut werden. Es ist also Kreativität gefragt! Dazu gibt es Unterstützung von SWR1 Musiker Peter Kühn.

Heimspiel Plakate zum Download

Bereit zum Mitfiebern? Laden Sie sich Ihr Plakat herunter und werben Sie für Ihre Gemeinde! Einfach herunterladen, ausdrucken oder online verwenden.

Plakat für Nastätten

Plakat für Rennerod

Plakat für Rheinzabern

Plakat für Winnweiler

Plakat für Gau-Algesheim

Sie wollen auch SWR1 Heimspiel Gemeinde werden?

Dann bewerben Sie sich bei uns und senden uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!