Der Efeu ist vielen Leuten ein Dorn im Auge. Dabei kann die Kletterpflanze für Medizin, Deko und zum Wäschewaschen genutzt werden. Wie das funktioniert, erklärt SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer.

Als Kletterpflanze ist Efeu ziemlich unbeliebt, er macht sich überall breit und ist schwer wieder loszuwerden. Dabei hat er auch viele positive Seiten...

Efeu ist besser als sein Ruf

Für Gartenexpertin Natalie Bauer steht fest: "Der Efeu hat leider einen Imageschaden" und ist als "nervige Friedhofspflanze verpönt". Und das obwohl er als Pflanze viele gute Eigenschaften hat. Die Efeupflanze ist winterhart, immergrün, robust und kann sehr alt werden.

Efeu ist einer der besten Pflanzen, die wir für Gärten haben können.

Außerdem ist er bei uns in Deutschland heimisch und bietet vielen Tieren und Insekten Nahrung. Wenn Efeu im Herbst blüht, "haben Sie wirklich eine Insektensafari in Ihrem Garten", so Bauer. Schmetterlinge und Käfer bedienen sich an den Blüten und Vögel an den Früchten, die die Pflanze im Frühjahr trägt. Es gibt auch eine Biene, die auf Efeu spezialisiert ist: die Efeu-Seidenbiene. Diese seltene Bienenart ist ab September unterwegs, was genau auf die Blütezeit der Pflanze fällt.

Hier kann Efeu gut wachsen

In der Kletterpflanze Efeu steckt mehr, als viele wissen. So lässt sie sich nicht nur für dekorative Zwecke, sondern auch für Medizin und Waschmittel nutzen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | NATALIIA ZHEKOVA

Wer die Efeu-Seidenbiene und andere Insekten unterstützen möchte, sollte also im Garten nicht auf Efeu verzichten. Laut der Gartenexpertin spielt es dabei keine Rolle, wo die Pflanze ihren Standort hat. Sie eignet sich als Fassadenbegrünung, für den Balkon oder auch als "bunte Blattdeko". Hierfür empfiehlt Bauer vor allem die Sorte Golden Kolibri – "die sieht wunderschön aus".

Dem Strauch-Efeu gehört die Zukunft.

Zur Bepflanzung verrät sie außerdem: "Efeu gibt es auch als immergrüne Strauchform und der Strauch wuchert tatsächlich nicht". Als kleiner Strauch passe Efeu in jeden schattigen Vorgarten und kann dort für ein wenig Abwechslung sorgen.

Efeu im Hustensaft

Nicht nur für Tiere ist Efeu nützlich, auch in der Medizin wird er genutzt. So hat Efeu, laut Natalie Bauer, eine krampflösende und schleimlösende Wirkung, die gut für Hustensaft genutzt werden kann. Das sollte aber nicht dazu ermutigen, sich selbst etwas anzumischen. Efeu ist in allen Teilen giftig. Wer die Heilkraft nutzen möchte, sollte den Saft also immer nur in einer Apotheke kaufen.

Basteln und waschen mit Efeu

Wer den Efeu lieber für dekorative Zwecke verwenden möchte, kann damit auch einen Kranz basteln. Die SWR1 Gartenexpertin dreht dazu einfach die Ranken zusammen und drapiert sie auf einem Tisch: "Das ist zu Ostern auch eine schöne Dekoration".

Mithilfe der Kletterpflanze lässt sich auch ein natürliches Waschmittel herstellen, weil sie sogenannte Saponine, auch bekannt als Seifenstoffe, enthält. Seifenstoffe setzen die Oberflächenspannung von Wasser herab und lassen in der Verbindung von Wasser mit Luft eine schäumende Lösung entstehen. Für das Waschmittel werden laut Bauer pro Waschgang etwa zwölf Efeublätter benötigt.

Zuerst sollten Sie die Efeublätter klein schneiden, mit heißem Wasser übergießen und dann über Nacht im Wasser ziehen lassen. Bereits am nächsten Morgen ist das Flüssigwaschmittel fertig, das sich gut für die Behandlung von leichten Flecken eignet.

Über unsere Gartenexpertin

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.