Die SWR1 Meilensteine befinden sich aktuell in der Sommerpause. Zum Überbrücken haben wir die beliebtesten Folgen zu unseren 70er-Alben herausgesucht.

Hilfe für die Schwestern: Sister Sledge und "We Are Family"

Nachdem die ersten beiden Alben von Sister Sledge eher mäßig erfolgreich sind, beschließt die Plattenfirma 1979, den vier Schwestern unter die Arme zu greifen. Und so bekommen Kim, Debbie, Joni und Kathy aus Philli, mit Nile Rodgers und Bernard Edwards zwei junge und sehr talentierte Songwriter und Produzenten zur Seite gestellt.

Den später größten Hit für Sister Sledge "We Are Family" schreiben Roger und Edwards noch bevor sie die Band überhaupt je einmal getroffen haben. Das Konzept geht vor allem für Rodgers auf. Er schreibt später unter anderem für Diana Ross, David Bowie, Madonna, Duran Duran oder auch Daft Punk.

Album No. 5: Supertramp – "Breakfast In America"

Ebenfalls 1979 sind Supertramp zehn Jahre im Geschäft, haben aber auch schon eine Menge Höhen und Tiefen hinter sich. Der Durchbruch hatten zwei Jahre vorher das fünfte Album "Even In The Quietest Moments" und die Single "Give A Little Bit" gebracht.

Songwriting, Spielfreude, Instrumentierung, starke Texte, catchy Sound.

Für Rick Davies und Roger Hodgson gibt es dabei drei Phasen von Songwriting. Sie schreiben ihre Songs zu Hause und nehmen sie auch dort zunächst als Demo auf. Im Studio folgt eine weitere Demo und schließlich wird das Arrangement festgelegt und der Song endgültig eingespielt.

Made in England: Die Eagles und "Desperado"

1973 nehmen die Eagles ihr zweites Album auf. Das zweite Album gilt häufig als das schwierigste, müssen die Jungs damit doch beweisen, dass sie die Aufmerksamkeit der ersten Platte tatsächlich verdient haben. Gelingt das nicht, war es das ganz schnell.

Don Henley und Glen Frey funktionieren bei "Desperado" als Songwriter-Duo bestens und avancieren zu so etwas wie zu den beiden Band-Leadern, was später in der Bandgeschichte noch für einige Spannungen und Zerwürfnisse sorgen sollte.

Das Album ist perfekt! Und das ist nach über 50 Jahren immer noch perfekt! Und wenn du das so hinbekommst, dann ist es ein Meilenstein!

Für Album Nummer zwei arbeiteten die Eagles mit dem Starproduzenten Glyn Johns, der selbst großer Country-Fan war. Und auch wenn "Desperado" nach Wüstenwind und Wildem Westen klingt, produziert und aufgenommen wurde das Album im Londoner Stadtteil "Notting Hill".

Drei Grammys für Stevie Wonder und "Songs In The Key Of Life"

"Songs In The Key Of Life" beeindruckt alleine durch seine Zahlen. Es ist das teuerste, bis dahin aufgenommene Album für Stevie Wonders Plattenlabel Motown. Stevie soll 13 Millionen Dollar für das Album bekommen haben. Rund 130 Musiker arbeiten über zwei Jahre in vier Tonstudios an dem Meisterwerk.

Es ist so, dass jeder Song eine eigene Geschichte erzählt und auch einen eigenen Sound mitbringt. Umso mehr ich dieses Album höre, umso mehr zieht es mich rein. Das ist das besondere an diesem Album.

Der Erfolg von "Songs In The Key Of Life" lässt sich aber nicht nur an den Verkaufszahlen festmachen, sondern auch daran, dass es das erste Album wurde, dass es noch in der Verkaufswoche auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts geschafft hat. Darüber hinaus wurde das Album 1977 mit drei Grammys ausgezeichnet und Stevie Wonder selbst zusätzlich noch als bester Produzent in dem Jahr.