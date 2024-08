Pop, Rock, Synthie

Die SWR1 Meilensteine befinden sich aktuell in der Sommerpause. Zum Überbrücken haben wir die beliebtesten Folgen zu unseren 90er-Alben herausgesucht.

Die Synthie-Pop-Ikonen: Depeche Mode und "Violator"

Mit "Violator" erschien im März 1990 das siebte Studioalbum der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode, das seitdem als ihr Meisterstück gilt. Mit über 15 Millionen verkauften Einheiten ist es das meistverkaufte Album der Band.

Die bekanntesten Hits auf dem Album sind "Personal Jesus" und "Enjoy The Silence". Dass "Violator" ein Meilenstein der Musikgeschichte geworden ist, liegt auch daran, dass es viel mehr ist als "nur" Synthie-Pop.

Es ist eine geniale Fusion von elektronischer Musik und akustischen Instrumenten mit Gospel, Blues und Rock-Elementen. Mystisch, düster und melodiös und nach Meinung vieler Fans und Kritiker das Beste, was Depeche Mode geschaffen haben.

Queen of Pop Madonna mit "Ray Of Light"

Im Februar 1998 erschien "Ray Of Light" von Madonna und wurde das damals erfolgreichste Album einer Künstlerin. Über 16 Millionen Mal hat es sich verkauft. Es ist das siebte Studioalbum der amerikanischen Sängerin und Songwriterin und erschien auf ihrem eigenen Musiklabel "Maverick Records".

Die reifste und best-klingende Madonna aller Zeiten für mich persönlich.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes begann Madonna mit den Produzenten Babyface und Patrick Leonard an "Ray Of Light" zu arbeiten. Doch nachdem Sessions mit den beiden gescheitert waren, verfolgte Madonna mit dem britischen Produzenten William Orbit eine neue musikalische Richtung, was zu einem wesentlich experimentelleren Sound für das Album führte.

Orbit hat verstanden, dass sie ein elektronisch-futuristisches Album mit Einflüssen aus indischer und arabischer Musik machen möchte. Der Aufnahmeprozess war der längste in Madonnas Karriere, fast fünf Monate haben sie an dem Album gearbeitet.

Das dunkle Seite von Kalifornien – "Californication" von den Red Hot Chili Peppers

1999 erscheint mit "Californication" das erfolgreichste Album der Red Hot Chili Peppers. Ein Jahr vorher beschließt die Band ein neues Album aufzunehmen, mit einem vollkommen neuen Sound. Es sollte elektronischer werden. Sie fragten verschiedene namhafte Produzenten an, darunter David Bowie, Daniel Lanois und Brian Eno — doch alle sagten ab. Daher blieben sie bei ihrem Erfolgsproduzenten Rick Rubin.

Auf "Californication" zeigen die Red Hot Chili Peppers ihre Narben, das Kalifornien, das sie in den 90ern erleben und in manchen Songs auch den harten Alltag von Sex, Drugs and Rock 'n' Roll. Die gesamte Platte ist ein Wendepunkt in ihrer Karriere, eine Art Wiedergeburt. Mehr als 15 Millionen Mal hat sich "Californication" bereits verkauft.

'Californication' ist für mich die Basis für den zweiten und bis heute andauernden Teil der Bandgeschichte und ist wirklich für mich bis heute ihr bestes Album. Ich glaube auch, dass da kein besseres mehr kommt!

Das Meisterwerk von Nirvana "Nevermind"

"Nevermind" ist der Höhepunkt der Bandgeschichte von Nirvana. Für die Band ist das Album sowohl Fluch als auch Segen. Rund 30 Millionen Mal hat es sich verkauft. Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kurt Cobain, Schlagzeuger Dave Grohl und Bassist Krist Novoselic erschaffen mit der Hilfe von Produzent Butch Vig ein ganz besonderes Album. Sie verschmelzen darauf Punk und Pop, Alternative und Hard Rock zu dem, was man dann in den 90ern "Grunge" genannt hat.

Auf Anhieb ein Meilenstein – "Jagged Little Pill" von Alanis Morrisette

1995 definiert Alanis Morissette mit ihrem internationalen Debut "Jagged Little Pill" die Rockwelt neu. Ein magischer Moment der Musikgeschichte.

Mit gerade mal knapp 20 rockt sie wunderbar rau, wütend, zerbrechlich und gleichzeitig selbstbewusst und das, als sei Rock schon immer eine ziemlich weibliche Angelegenheit gewesen. "Jagged Little Pill" wird zur Initialzündung für eine ganze Musikerinnengeneration.