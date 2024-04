Gerade in Basel, wo LSD einst entdeckt wurde, wird intensiv an der medizinischen Anwendung von LSD geforscht. Nun sind zwei Studien abgeschlossen, die in eine deutliche Richtung weisen. Für die psychische Gesundheit und da speziell bei der Therapie von Ängsten und Depressionen zeigt die kontrollierte Gabe von LSD gute Ergebnisse.