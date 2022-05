Duran Duran – "Rio"

Mit "Rio" veröffentlichen Duran Duran 1982 ihr zweites Studioalbum, ein Album, das auch nach vierzig Jahren immer noch frisch klingt.

Die Fachpresse war von dem Album zunächst nicht wirklich begeistert. Der Record Mirror schrieb Rio sei, " durch und durch kompetent und doch ohne die Seele, die Leidenschaft und den Witz, die eine große Platte ausmachen ".

“Rio” klingt immer noch frisch!

Allerdings sollte sich diese Sichtweise mit der Zeit ändern, vielleicht auch weil die Musik von Duran Duran und vor allem vom Album "Rio" bis heute überlebt hat und keinesfalls klingt, als wäre es 40 Jahre alt. Und anders als die Kritiker damals wissen wir heute, was für ein wegweisendes Album der New Romantic und New Wave Ära "Rio" werden sollte. Musiklegende und Live-Aid-Initiator Bob Geldof betitelte das Album "Rio" mal so:

It’s a fucking killer second album!

Platin, Gold und ein Grammy für “Rio”

Aber nicht nur Bob Geldof feierte das Album, vor allem auch die Fans von Duran Duran waren von der Platte begeistert. Insgesamt wurde das Album mehr als zweieinhalb Millionen Mal verkauft und wurde sechs Mal mit Platin und einmal mit Gold ausgezeichnet.

Vor 40 Jahren kam "Rio" von Duran Duran raus. Das zweite Studioalbum der Band klingt auch heute immer noch frisch und war bei seiner Veröffentlichung wegweisend. dpa Bildfunk Picture Alliance

Darüber hinaus bekamen Duran Duran für das Musikvideo zum Song "Hungry Like The Wolf" 1984 noch den Grammy in der Kategorie "Bestes Musikvideo / Kurzfilm".

Neben den beiden SWR1-Musikredakteuren ist auch Sängerin und Autorin Lucie van Org zu Gast im Podcast. Sie kennt man vor allem auch als Frontfrau der Band "Lucilectric".

Am 10. Mai 1982 veröffentlichen Duran Duran ihr zweites Studioalbum "Rio". EMI (Europa), Patrick Nagel Rio Label: EMI (Europa) Titelliste: Rio My Own Way Lonely in Your Nightmare Hungry Like The Wolf Hold Back The Rain New Religion Last Chance On The Stairway Save A Prayer The Chauffeur

