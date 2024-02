Frühjahrsputz, Inspektion, Service

per Mail teilen

Die Temperaturen steigen endlich wieder. Auf den Straßen wird nicht mehr gestreut. Jetzt wird es Zeit, auch beim Auto an den Frühjahrsputz zu denken.

Fertig für den Frühjahrsputz?

In Deutschland sind rund 48 Millionen Personenkraftwagen zugelassen, so das Kraftfahrt-Bundesamt. Das sind 48 Millionen Mal Einsätze für Bürste, Schwamm und Reinigungsmittel. Und während der Laie jetzt im Frühjahr Mikrofasertücher, Autoschwamm und Zeitungspapier sucht, greift der Profi zu Lackreiniger, Teerentferner und Politur.

Neben dem Lack gilt es sich auch um die Scheibenwischer, die Türgummis und den Innenraum zu kümmern. Und nicht zuletzt ein Besuch in der Waschstraße, einschließlich einer gründlichen Unterbodenwäsche, lässt die letzten Spuren der nassen und kalten Jahreszeit endgültig verschwinden.

Sommerreifen, TüV, Klimaservice

Fast jedes Fahrzeug verfügt heute über eine Klimaanlage. Experten raten dazu, diese unbedingt regelmäßig auf Schäden und den korrekten Füllstand mit dem wichtigen Kältemittel überprüfen zu lassen. Jetzt im Frühjahr, oder im Rahmen einer anstehenden Inspektion, wäre der ideale Zeitpunkt, um teuren Reparaturen vorzubeugen. Einen Klimaservice raten die Experten von Auto-Motor-Sport spätestens alle zwei Jahre durchführen zu lassen.

Außerdem wäre in diesem Zusammenhang auch genau der richtige Zeitpunkt, um zu überprüfen, wann das Auto eigentlich zum nächsten Wartungsdienst einen Kurzbesuch in der Werkstatt machen sollte. Weist ihr Fahrzeug sie nicht automatisch auf eine Wartung hin, planen sie mit einer Wartung pro Jahr. Sind die Temperaturen entsprechend dauerhaft im Plus-Bereich, lassen sie doch gleich die Sommerreifen aufziehen und die Winterreifen einlagern.

Als Faustregel nennen Experten die bekannte "O-stern-bis-O-ktober-Regel". Und wenn sie ihre Fahrzeug-Papier schon einmal in der Hand haben, werfen sie kurz einen Blick auf den Termin für die nächste Hauptuntersuchung.

Weitere Tipps und Details rund um das, was sie sie jetzt im Frühling an ihrem Auto kontrollieren, überprüfen lassen und eventuell instand setzen lassen sollten, finden sie in unseren weiteren Ratgebern.