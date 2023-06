per Mail teilen

Die warmen Sommernächte machen einen erholsamen Schlaf fast unmöglich. Wir haben mit einem Schlafforscher gesprochen und ihn gefragt, wie man trotz Hitze gut schlafen kann.

Dr. Hans-Günter Weeß ist Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster und hat viele praktische Tipps für erholsame Sommernächte parat.

SWR1: Wie haben Sie geschlafen?

Dr. Hans-Günter Weeß: Ich weiß ja, wie das geht und darum schlafe ich meistens gut.

SWR1: Sie wissen, wie das geht, egal, was da um Sie herum los ist?

Dr. Weeß: Ja, Entspannung ist der Königsweg in den tiefen und festen Schlaf. Da geht es immer darum, dass man gut abschalten kann, sich entpflichten kann von den großen und kleinen Sorgen. Und dann klappt es meistens recht gut.

Drückende Schwüle im Sommer

SWR1: Das Problem ist jetzt für viele diese Hitze und drückende Schwüle. Wie macht man das, dass man da gut schläft?

Dr. Weeß: Es ist hilfreich, wenn man am Abend nichts Kaltes trinkt und nicht kalt duscht, sondern, wenn man warm duscht. Das öffnet die Poren der Haut. Wenn man sich dann nicht ganz abtrocknet, ist es eher so, dass man ein kühles Empfinden bekommt.

Man muss auch ein bisschen darauf achten, welche Bettwäsche man benutzt. Keine Synthetik. Da sind dann Naturstoffe wie Baumwolle und Leinen gefragt.

Ein warmer Tee am Abend kann auch hilfreich sein. So sollte es dann eigentlich klappen. Auf Alkohol verzichten ist auch ein wichtiger Tipp, weil Alkohol schwitzen anregen kann und auch das Wachwerden in der Nacht fördern kann.

Ein warmer Tee kann nicht nur im Winter guttun: an heißen Sommerabenden kann ein Tee beim Schlafen helfen. Colourbox

Weitere Tipps für eine kühle Nacht

Es gibt auch noch ein paar extremere Tipps: Man kann schon mal den Pyjama ein Stündchen bevor man ins Bett geht in den Kühlschrank legen. Oder auf einem Wäscheständer, einer Leine oder vor dem offenen Fenster ein feuchtes Bettlaken oder Handtuch aufhängen. Wenn das dann trocknet, wird der Umgebung Wärme entzogen, weil die Feuchte verdunstet. Damit wird es dann auch im Schlafzimmer kühler.

SWR1: Gefühlt wird es jeden Sommer heißer bei uns, also zumindest heißer als früher. Wie kann man sich am besten an die hohen Temperaturen nachts gewöhnen?

SWR1: Da sprechen Sie ein großes Problem an. Ich denke, dass wir unsere Häuser und Gebäude besser isolieren müssen. Oder dass wir auch für Klimaanlagen oder ähnliches sorgen müssten. Das ist insgesamt keine einfache Sache. Jetzt werden viele Menschen wegen des Klimawandels und den höheren Temperaturen im Sommer schlechter schlafen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.