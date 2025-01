SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt den Nachnamen Nispel

per Mail teilen

Woher kommt der Nachname Nispel?

Für den Asterix-Fan Herr Nispel gibt es eine spannende Entdeckung: In seinem Familiennamen steckt ein Stück gallische Magie! Namenforscher Prof. Dr. Udolph führt uns in die Welt der Druiden und ihrer geheimen Heilkunst und erklärt, was es mit den mystischen Kräften der Misteln auf sich hat.

SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt auch eure Nachnamen

Ihr wolltet schon immer wissen, was euer Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreibt uns über unser Formular.