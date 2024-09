Die Hitparaden-Truck-Tour in Bildern

Mit dem Hitparaden-Truck sind wir an fünf Tagen durch Rheinland-Pfalz gefahren und haben Zweibrücken, Prüm, Diez, Zell (Mosel) und Linz am Rhein besucht. Was die SWR1 Moderatoren Veit Berthold und Torsten Buschmann dabei alles erlebt haben, seht ihr hier.

Den ersten Stopp legte der SWR1 Hitparaden-Truck am Montag auf dem Alexanderplatz in Zweibrücken ein. Oberbürgermeister Marold Wosnitza kam auch vorbei, um mit SWR1 Moderator Torsten Buschmann zu reden und um die Stadtwette anzukündigen. SWR Frank Harbeck-Johannsen Bei der SWR1 Hitparade mitzumachen ist ganz leicht: Einfach die fünf Lieblingssongs auswählen und den Stimmzettel abgeben! Das geht auch direkt am Hitparaden-Truck, wie hier in Zweibrücken. SWR Sandra Scheu Für die Stadtwette in der Stadt der Rosen und der Rösser sollten mindestens zehn Leute auf den Alexanderplatz kommen, die ein Steckenpferd dabei haben und wie ein Pferd wiehern können. Das war für die versammelten Pferdefans natürlich kein Problem. Und ein paar echte Schulponys vom Landgestüt Zweibrücken waren auch dabei! SWR Nächster Halt: Prüm in der Westeifel! SWR Veit Berthold Die Prümer wurden für die Stadtwette dazu aufgerufen, sich auf dem Hahnplatz in Ski-Bekleidung zu versammeln. Zehn Leute waren gesucht, um die Aufgabe zu erfüllen – kein Problem! Es hat bestimmt auch geholfen, dass der örtliche Ski-Club rund 200 Mitglieder hat. SWR Bei strahlendem Sonnenschein erreichen Veit Berthold und Torsten Buschmann am Mittwoch das schöne Diez und schauen sich gleich mal das Grafenschloss an. SWR Veit Berthold Mit Blick auf das Schloss steht der Hitparaden-Truck dann auf dem Marktplatz in Diez. SWR Frank Harbeck-Johannsen Diez liegt direkt an der Lahn, wo den ganzen Tag über größere und kleine Schiffe vorbeifahren. Für die Stadtwette waren dann auch Schiffe aller Art gesucht. Mindestens 50 Boote sollten bis 18 Uhr zum SWR1 Hitparaden-Truck gebracht werden. Und dabei kam so Einiges zusammen! Von selbstgebastelten Papierbooten über Kanus, Kajaks und schicke Drachenboote war alles dabei. SWR Am Donnerstag wurde der SWR1 Hitparaden-Truck auf dem Marktplatz von Zell an der Mosel aufgebaut. Eine tolle Kulisse, denn auf dem Marktplatz befindet sich der "Zeller Schwarze Katz"-Brunnen und das Rathaus. Von der Weinlounge aus hat man außerdem einen tollen Blick auf die Mosel. SWR Frank Harbeck-Johannsen Und was wäre für die Stadtwette passender, als sich Katzen auf den Marktplatz von Zell zu holen? Natürlich waren keine echten Katzen gesucht, sondern 50 Menschen in Katzen-Kostümen. Kein Problem für die Zeller! Schließlich hat die Stadt ein Maskottchen und die Tanzgruppe "Zeller Kätzchen", die nur auf diesen Moment gewartet haben. SWR Auch SWR1 Moderator Veit Berthold war im Katzenfieber! SWR Veit Berthold Endspurt für unser Moderatorenpaar auf der SWR1 Hitparaden-Truck-Tour in Linz am Rhein. Noch haben Veit Berthold und Torsten Buschmann den Marktplatz fast für sich alleine. SWR Veit Berthold Auf dem Platz auch eine Sehenswürdigkeit der Stadt: der Ratsbrunnen. Dazu schreibt die Stadt Linz: "Der Ratsbrunnen stellt die Demokratie dar: Das souveräne Volk (oben), überwacht die Regierenden (unten). Durch Drehen und Wenden der Gelenke können BürgerInnen Einfluss auf deren Entscheidung nehmen." Ist ja fast wie bei der SWR1 Hitparade – ihr bestimmt, welche Songs vom 23. bis 27. September im Programm laufen. SWR Veit Berthold