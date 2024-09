Hitparaden-Zahlenreise: 2013 bis 2023

per Mail teilen

"Highway To Hell" zählt zu den bekanntesten Hits der australischen Hard-Rock-Band AC/DC. In der SWR1 Hitparade hielt sich der Song bisher zwischen den Plätzen 12 und 55 auf.

Wenn man sich die Statistiken der letzten Jahre so anschaut, stellt man schnell fest, dass "Highway To Hell" von AC/DC einige treue Fans hat. Auch wenn es bisher noch nicht für die Top 10 reichte, spielte der Song bisher ganz gut in den Top 50 mit.

SWR1 Hitparade Zahlenreise: So platzierten sich AC/DC mit "Highway To Hell" von 2013 bis 2023. SWR

Als wir 2014 unsere Hitparade nach Frauen und Männer getrennt hatten, waren deutliche Unterschiede in der Platzierung zu erkennen. Während die Männer den Hit auf Platz 12 wählten, landete er bei den Frauen nur auf Platz 54.

Im Jahr 2016 schaffte es der Hit auf Platz 15. Letztes Jahr hat er mit Platz 51 seine bisher schlechteste Platzierung seit 2014 erreicht. Wie weit wird "Highway To Hell" wohl in diesem Jahr kommen? Schafft es der Song 2024 vielleicht sogar mal in die Top 10?

AC/DC - Highway to Hell (Official Video)

Mit "Highway To Hell" klingt die Band endlich aufgeräumter

"Highway To Hell" wurde im Jahr 1979 veröffentlicht und erschien auf dem gleichnamigen sechsten Album, das der Band endlich zum internationalen Durchbruch verhalf.

Der Song klingt, im Gegensatz zu den vorherigen AC/DC-Werken, deutlich präziser und geordneter. Das liegt auch an Produzent Robert John "Mutt" Lange, der den Sound der Band aufräumte und reduzierte. Vorher waren AC/DC sehr roh, wild und zu chaotisch, um im Radio gespielt zu werden.