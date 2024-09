Hitparaden-Zahlenreise: 2013 bis 2023

per Mail teilen

Wie hat sich Nenas Hit "99 Luftballons" bisher in der SWR1 Hitparadenplatzierung geschlagen? Wir haben den Song in den Statistiken der letzten zehn Jahre beobachtet.

Im Januar 1983 veröffentlichte Nena ihren Hit "99 Luftballons", der ein paar Monate später zum Chart-Stürmer wird. Er landet schließlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Mexiko, Neuseeland, Schweden, Norwegen, Polen und in den USA auf dem ersten Platz.

NENA | 99 Luftballons [1983] [Offizielles HD Musikvideo]

Bei den Hitparadenplatzierungen der letzten zehn Jahre sah es für den Song nicht so gut aus. Sein bestes Ergebnis erreichte er im Jahr 2018, als er es auf Platz 144 schaffte. Ansonsten schwebten die 99 Luftballons zwischen den Plätzen 259 und 236. Das schlechteste Ergebnis verzeichnete Nenas Song im Jahr 2021 mit Platz 279.

SWR1 Hitparade Zahlenreise: So platzierte sich Nena mit "99 Luftballons" von 2013 bis 2023. SWR

"99 Luftballons" entstand während eines Rolling Stones Konzerts

Die Idee zum Song stammt vom Gitarristen Carlo Karges, der während eines Stones Konzerts 1982 auf der Berliner Waldbühne erstaunt beobachtete, wie tausende Luftballons über die Mauer nach Ost-Berlin flogen. Er fragte sich: "Was werden die DDR Grenzschützer davon halten, wenn die ganzen Luftballons aus dem Westen zu ihnen rüberfliegen?".