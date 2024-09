"Don't Stop Believin'" von Journey ist in den letzten zehn Jahren in der Hitparade sehr erfolgreich nach oben geklettert. So sieht die Zahlenreise des Hits von 2013 bis 2023 aus.

Was für eine unglaubliche Reise für Journeys Hit "Don't Stop Believin'": Von Platz 158 im Jahr 2013 ging es bis ganz nach vorne auf Platz 5 im Jahr 2023. Ob die Journey-Fans 2024 wieder fest an ihren Song glauben und ihn mit ihren Stimmen diesmal sogar in die Top 3 befördern? SWR1 Hitparade Zahlenreise: So platzierten sich Journey mit "Don't Stop Believin'" von 2013 bis 2023 SWR "Don't Stop Believin'" ist in den letzten Jahren immer ein paar Schritte weiter vorgesprungen. Nachdem er 2013 auf Platz 158 gewählt wurde, schaffte er es 2015 schon auf Rang 84. Und dann das große Highlight: 2019 stieg der Song endlich in die Top 10 ein und landete auf einem grandiosen 9. Platz. Journey - Don't Stop Believin' (Live 1981: Escape Tour - 2022 HD Remaster) "Don't Stop Believin'" war nicht direkt ein Hit Auch als der Song im Jahr 1981 veröffentlicht wurde, war er nicht direkt ein großer Hit. Dazu hat er sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Das lag unter anderem daran, dass der Refrain sich erst spät im Song zeigt. Damit brach er damals die klassischen Hit-Regeln. Hits und Storys Journey – "Don't Stop Believin'" Jonathan Cain ist Ende der 70er von Chicago nach Hollywood gegangen und wollte als Musiker berühmt werden – lief aber nicht. Die Musik warf fast nichts ab.