SWR1 Rheinland-Pfalz sendet die Hitparade dieses Jahr live aus Bad Kreuznach. Vom 15. bis 19. September spielen die SWR1 Moderatoren im Gläsernen Studio die 1.000 größten Hits aller Zeiten direkt vom Kornmarkt aus der Innenstadt.

103 Stunden und rund um die Uhr

Alle Bad Kreuznacher und natürlich auch alle übrigen Rheinland-Pfälzer sind in dieser Zeit herzlich eingeladen, den Radiomachern über die Schulter zu schauen. Im Gläsernen Studio kann jeder direkt neben den Moderatoren stehen und hautnah miterleben, wie Radio gemacht wird.

Bad Kreuznach ist die nächste SWR1-Hitparaden-Stadt Das Geheimnis ist gelüftet: Bad Kreuznach wird die kommende SWR1-Hitparaden-Stadt. Hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack.

Zeit zu feiern!

Nach dem großen Finale am Samstag, 19. September, gibt es am Abend wieder die große Hitparaden-Abschluss-Party in der Jakob-Kiefer-Halle. Die Karten dafür sind nirgendwo zu kaufen. Man kann sie nur gewinnen – im Radio oder direkt am Gläsernen Studio auf dem Kornmarkt.

Das Gläserne Studio

Bereits Anfang September beginnen die Aufbauarbeiten für das zweigeschossige Studio. Am 10. September wird das Studio dann unter Live-Bedingungen getestet. SWR1 Rheinland-Pfalz sendet an diesem Tag schon mal ab 20 Uhr die Sendung "SWR1 der Abend" aus dem Gläsernen Studio. Sollten während dieser Sendung noch Pannen auftauchen, haben die Techniker des SWR noch vier Tage Zeit nachzujustieren, damit ab Dienstag, 15. September, dann alles reibungslos funktioniert.