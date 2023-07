Die Hitparadenstadt 2023 steht fest: Vom 25. bis 29. September sendet SWR1 Tag und Nacht live aus dem gläsernen Studio vom Luisenplatz Neuwied.

Dabei können Sie die SWR1 Moderator:innen Tag und Nacht live erleben und ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Wer Lust hat zu sehen, wie Radio funktioniert, kommt einfach vorbei. Auf der Playlist stehen auch dieses Jahr die 1.000 Lieblingssongs der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Ab 11. September können alle für ihre Lieblingssongs abstimmen.

SWR1 Hitparade: Finalparty am 29. September

Direkt nachdem Ihre Top 10 vor dem "Gläsernen Studio" verkündet und natürlich jeder Song in voller Länge gespielt wurde, steigt die SWR1 Hitparaden-Finalparty. Diese findet am Freitag, 29. September ab 20 Uhr in der Stadthalle „Heimathaus“ in Neuwied, direkt vor dem gläsernen Studio, statt. SWR1 DJ Johannes Held sorgt für die richtige Musik.

Drei Moderatoren-Teams

Das SWR1 Moderatoren-Team besteht in diesem Jahr aus Michael Lueg, Claudia Deeg, Hanns Lohmann, Frank Jenschar, Steffi Stronczyk und Veit Berthold. Neben Talks mit Gästen können sich Besucher auf Aktionen und Spiele freuen, bei denen es Tickets für die Finalparty zu gewinnen gibt.